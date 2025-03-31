傳蘋果開發AI醫生服務 最快2026年發布

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（中央社記者吳家豪台北31日電）蘋果公司（Apple）致力縮短與競爭對手在人工智慧（AI）領域的差距，傳出正在開發由AI驅動的醫生服務和新版本的健康App，最快2026年春季或夏季隨著iOS 19.4系統更新一起發布。

蘋果計劃推出AI醫生並不讓人意外，微軟創辦人之一的比爾蓋茲（Bill Gates）日前在訪談中曾大膽預測，AI在未來10年內將大幅改變醫療、教育等領域，世界上大多數事情將不再需要人類，AI可能取代許多醫生和教師。

彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）在Power On電子報中表示，新版健康App暫定名稱為Health+，可以從各種蘋果裝置蒐集數據，例如從Apple Watch監控用戶心率，並由代理型AI扮演醫生角色，提供健康照護建議，像是在用戶出現高血壓跡象時推薦特定食物。

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葛曼指出，蘋果正透過由內部醫師組成的團隊，進行這項名為Project Mulberry的專案，訓練代理型AI，並計劃在美國加州奧克蘭開設一間工作室來拍攝用於新服務的指導影片內容，同時蘋果也在尋找適合擔當新服務門面的醫生人選。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在去年12月刊出的外媒專訪中提到，蘋果最大的貢獻一定是在健康領域，他以無線耳機AirPods的助聽器功能為例，可以減少用戶佩戴傳統助聽器的恥辱感，鼓勵自我診斷，這就是健康的「民主化」。（編輯：張良知）1140331