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蘋果軟體更新 將解鎖AirPods Max保真壓縮音訊

2025/3/24 21:56（3/24 22:06 更新）
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蘋果公司24日宣布，高階無線耳機AirPods Max將於4月透過軟體更新，開始支援保真壓縮音訊與超低延遲音訊。（蘋果提供）中央社記者吳家豪傳真 114年3月24日
蘋果公司24日宣布，高階無線耳機AirPods Max將於4月透過軟體更新，開始支援保真壓縮音訊與超低延遲音訊。（蘋果提供）中央社記者吳家豪傳真 114年3月24日
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（中央社記者吳家豪台北24日電）蘋果公司（Apple）今天宣布，4月的全新軟體更新將為旗下高階無線耳機AirPods Max帶來「保真壓縮音訊」與「超低延遲音訊」功能，為音樂製作提供更好的聆聽體驗與更強效能。

蘋果在官網發布新聞稿說明，從4月開始，透過AirPods Max隨附的USB-C連接線，使用者可在音樂、電影與遊戲中享受最高品質的音訊體驗，音樂創作者也能在詞曲創作、節奏編寫、製作與混音方面獲得顯著升級。

透過此次更新，AirPods Max將解鎖24位元、48 kHz的保真壓縮音訊，保留原始錄音的完整性，為聽眾忠實呈現藝人在錄音室創作的內容。

保真壓縮音訊也延伸至「個人化空間音訊」，提供更精準、無壓縮且沉浸感更強的聆聽體驗。使用者可透過串流音樂服務Apple Music，收聽超過1億首以保真壓縮音訊呈現的歌曲。

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蘋果指出，保真壓縮音訊與超低延遲音訊功能，讓音樂創作者能在Logic Pro及其他音樂創作App中，全程運用AirPods Max完整處理其專業工作流程。透過USB-C連接線，AirPods Max將成為唯一支援音樂創作者以「個人化空間音訊」進行創作與混音，並支援頭部追蹤的耳機。

遊戲玩家與直播主同樣能受益於超低延遲音訊，大幅降低延遲時間，表現媲美Mac、iPad與iPhone的原生內建揚聲器，讓遊戲與直播過程更加順暢且沉浸感更強。（編輯：楊凱翔）1140324

#蘋果
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