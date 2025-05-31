台北龍舟賽開幕 蔣萬安：總獎金344萬元歷史最高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北31日電）2025台北國際龍舟錦標賽今天開幕，台北市長蔣萬安表示，此次參賽隊伍多元，並創下總獎金344萬元的新歷史紀錄，邀請市民一同參與，感受競技熱情、替選手加油吶喊。

蔣萬安今天在台北國際龍舟錦標賽開幕典禮上致詞表示，這場賽事不僅是全台規模最大、參賽人數最多的龍舟比賽，更創下總獎金新台幣344萬元、金額歷年最高的新紀錄，且今年的參賽隊伍組成十分多元，展現出龍舟競技共融、團結的力量及精神。

他說，儘管比賽結果總是有勝有負，但所有選手的投入都為賽事增添無數精彩片段，讓比賽不僅是一場體育競技，更是國際文化交流與城市凝聚力的展現，為台北注入源源不絕的活力。

蔣萬安在開幕典禮前向荷蘭在台辦事處與在台荷蘭企業組成的「橘龍在天龍舟隊」致意，並感謝即將任期屆滿返國的荷蘭在台辦事處代表譚敬南（Guido Tielman）與台北市政府的交流及合作。

台北市體育局表示，今年賽事共匯集國內外221支隊伍，包含亞洲規模最大的性別友善隊伍「彩虹重擊龍舟隊」、平均年齡66歲的「山川鐵人龍舟隊」、成員來自23個國家的「Wolf狼族隊」、展現原住民文化的「拉瓦山龍舟隊」等，體現賽會跨越國界、性別及族群的運動平權精神。

透過 Google News 追蹤中央社

體育局指出，此次賽事同時舉辦陸上端午嘉年華，安排街頭藝人演出、美食市集、立蛋挑戰及龍舟體驗等多元活動，邀請所有民眾共度端午假期。

體育局表示，賽事將在明天落幕，期間大佳河濱公園7號至10號水門實施交通管制，民眾可至捷運圓山站1號出口搭乘132路公車「龍舟專車」直達會場，為選手加油吶喊。（編輯：張銘坤）1140531