川普指控中國違反初步貿易協議 砲轟「當好人到此為止」
2025/5/30 21:52（5/30 22:02 更新）
（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普今天指控中國違反雙方達成的初步貿易協議，並暗示會採取相應行動。他說，自己之前因為同情中國處境而暫停超高關稅，如今「當好人」將到此為止。
川普（Donald Trump）在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「2週前中國處於嚴重的經濟險境！我訂的超高關稅讓中國幾乎不可能在世界最大市場美國做生意。」
「我們實際上突然戒斷對中國的依賴，這對他們帶來毀滅性打擊，許多工廠關閉，還發生...『民間動亂』。」
川普表示，他不樂意見到這些情況，「這是為了他們，不是為了我們」。他為了不讓中國陷入「非常糟糕的情況」，因此與對方達成1份「迅速協議」。
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「由於這份協議，一切迅速穩定下來，中國運作恢復如常。大家都開心，這是好消息！！」
川普話鋒一轉卻說：「壞消息是，中國全然違反了與我們的協議。對一些人來說，這或許並不意外。當好人到此為止！」（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1140530
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