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華爾街日報：中國延宕稀土出口 日內瓦協議瀕危

2025/5/31 07:55
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（中央社記者廖漢原紐約30日專電）美國總統川普指控中國違反初步貿易協議，「華爾街日報」引述多名知情人士說法報導，美國汽車業向白宮抱怨，北京緩步核准稀土出口，如不加速核可，廠房運作恐將如疫情期間般停滯。中國沒有讓步跡象，美國已進行多項反制措施。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述多名知情人士說法報導，美中5月中在日內瓦談判達成包裹性協議，關鍵是北京願意在重要礦產上讓步。

知情人士表示，美國談判人員向中國國務院副總理何立峰要求恢復稀土出口，美方願意暫停關稅戰90天，何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）馬拉松式談判的最後幾個小時，同意美方的要求。

報導指出，日內瓦會談後，北京仍緩步核准稀土外銷許可。美國汽車、晶片與其他產品都需要使用稀土原料。

知情人士說，美國商務部12日宣布，全球人工智慧業者使用華為昇騰晶片將違反美國規定，動搖何立峰遵守承諾的意願，他是中國國家主席習近平的重要財經幕僚。

北京就此向華府申訴，認為美國對華為的警告是恢復惡意行徑。

知情人士說，川普政府官員向何立峰團隊人員說明，昇騰晶片指引只是重申美國政策，中國仍須依承諾行事，但溝通並未改變何立峰與習近平的意志，北京仍然無意核發稀土出口許可證。

多家美國企業，特別是汽車業者，向川普政府抱怨北京拖延核准稀土出口，這是汽車多個零組件的必要成分。一名瞭解美中溝通情況人士指出，業者已警告白宮，北京若不加速同意核發出口許可，美國汽車廠房恐將回到疫情期間的停滯慘況。

知情人士表示，部分美國談判官員私下承認，日內瓦會談結束後，大家緊盯協議中有關稀土成分內容，認為中國有機會不遵守其中的關鍵細節。

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貝森特29日在福斯新聞（Fox News）表示，從美中談判的重要性與複雜程度來看，這需要雙方領袖親自參與。

中國駐美使館發言人劉鵬宇聲明指出，中國近期已多次關切美國對半導體與相關事務的出口管制，呼籲美中雙方攜手維護日內瓦高層對話達成的共識。（編輯：唐聲揚）1140531

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