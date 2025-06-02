美官員：川普與習近平將通電 日期未定

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（中央社記者廖漢原紐約1日專電）美國財政部長貝森特與白宮國家經濟會議主席哈塞特今天分別在週日政論節目表示，總統川普與中國國家主席習近平很快就會通電。早前媒體報導，中國扣住稀土輸出，影響美國汽車業，導致美中日內瓦初步協議瀕臨破局。

川普（Donald Trump）上月底推文指中國違反日內瓦會談初步協議，「做好人到此為止」。媒體報導，北京緩步核准稀土外銷許可，影響美國汽車與晶片等產業運作，協議瀕臨破局。

貝森特（Scott Besentt）在哥倫比亞廣播公司（CBS）週日論壇節目「面對全國」（Face the Nation）表示，有信心川普總統與中共主席習近平通電將解決問題，中國扣住某些在協議中同意釋出的製品（稀土），也許這是中國體制內的差錯，或是有意為之，當雙方元首通電，就知道結果。

川普就職後多次表示將與習近平通話，但未見北京回應。主持人布瑞南（Margaret Brennan）問道電話會談是否已在計畫時程？貝森特指出，「相信很快就可見到」，「我們會讓雙方領袖對話，所有事項都會由此開始」。

他說，疫情期間可見中國是不可信任的夥伴，美國做的是去風險，不是美中脫鉤。疫情期間，無論是半導體、藥品與其他產品（受中國影響），美國正在去風險的過程。

貝森特強調，美國不僅要由依賴中國，而是由依賴全世界脫風險，中國扣住供應鏈的必要項目，也影響印度與歐洲，這不是可信賴夥伴的行徑。

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哈塞特（Kevin Hassett）在美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）說：「川普本週將與習近平就貿易協商進行美好的對話。」

至於日期，哈塞特表示，還不確定，國際政治動向很難知道，但雙方已表達會談意願。兩國對口官員每天都會討論，貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與習近平的團隊每天都在討論，推進這件事（貿易談判）。（編輯：何宏儒）1140602