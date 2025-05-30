美上訴法院恢復川普全球性關稅 添政策不確定性

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓29日專電）美國聯邦巡迴上訴法院今天暫緩國際貿易法庭昨天阻止總統川普加徵關稅的裁決，讓川普能恢復先前根據「國際緊急經濟權力法」而祭出的全面性關稅。CNN指出，這項暫停令致使川普關稅政策相關的混亂、不確定性進一步升高。

美國國際貿易法庭昨天裁定，使得川普於4月2日「解放日」（Liberation Day）對美國大部分貿易夥伴祭出的關稅有可能取消或至少延後實施，還可能影響川普政府向加拿大、墨西哥、中國進口的商品加徵關稅。

消息一出，川普政府立即對該裁決提起上訴，預告一場圍繞川普經濟政策的法律戰即將開打。川普上任以來狂揮關稅大刀，盼藉此促使製造業回流美國，但此舉同時也可能導致小型企業成本上升及物價上漲。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普首席貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）向媒體表示，儘管聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）暫緩執行的決定不令人意外，但政府正在尋求「所有策略性選項」。

納瓦洛說，「我們最快會在一兩天內聽到美國貿易代表提出的應對方案，我們會強硬回應，我們認為我們對此的立場非常有力」。他透露，除了提上訴之外，川普政府也正考慮使用其他手段來加徵關稅。

代表數家反關稅企業提告的「自由司法中心」（Liberty Justice Center）今天在一份聲明中表示，聯邦上訴法院的裁定「僅是法院審理政府要求延長暫緩執行期間的一個程序性步驟」。

自由司法中心資深律師史瓦布（Jeffrey Schwab）在聲明中指出，有信心聯邦巡迴法院最終會駁回政府的要求，「這些關稅對我們的當事人造成無法挽回的損害」。

CNN指出，這2項裁決，先是暫停關稅、接著是暫緩該決定，在短短24小時內發生，局勢迅速變化對川普的經濟政策造成更多混亂。

美國國際貿易法庭昨天裁定，白宮援引的緊急法並不賦予總統單方面對幾乎世界各國課徵對等關稅的權力，限期白宮10天內喊卡。不過，川普政府在汽車和鋼鋁材祭出的關稅則未受到影響。

川普政府當晚就提起上訴，今天還揚言，若未能從上訴法院或國際貿易法庭獲得暫緩執行，會上訴至最高法院。

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白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）下午在記者會上批評，國際貿易法庭的裁決是「明目張膽地濫用司法權，企圖奪走川普的權力」。她還稱3名法官為「激進法官」，儘管其中1名是川普在第1任任期內任命。

聯邦上訴法院下午批准暫緩執行的要求，並指示本案原告與政府分別在6月5日與6月9日前答辯。（編輯：唐聲揚）1140530