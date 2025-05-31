美國停止供應EDA 中國近年已強化扶持國產

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（中央社台北31日電）美國政府要求企業停止提供中國電子設計自動化軟體（EDA）。EDA軟體對中國半導體產業具高度戰略意義，2018年中美貿易戰後，中國政府已公布一系列針對該產業的扶持政策，以加速行業成長。

EDA（Electronic Design Automation，電子設計自動化）是指利用電腦軟體完成大規模機體的設計、仿真、驗證等流程的設計方式，EDA工具貫穿於積體電路設計、製造、封測等階段。

中國媒體經濟觀察網30日報導，業內專家分析，此次限制重點針對ECCN（出口管制分類號）為3D991和3E991的軟體與技術。其中涵蓋用於開發和生產某些通用電子器件的EDA工具，過去僅因「反恐」原因受到輕度管控，對中國出口並不需要許可證，而新規可能意在將這一類低門檻產品納入更加嚴格的軍事用途審核體系。

2018年以來，受中美貿易摩擦影響，中國政府意識到發展國產化EDA替代的趨勢迫在眉睫，公布了一系列針對 EDA產業的扶持政策，以加速行業成長。

梳理公開報導，中國在「十四五」（2021到2025年）規劃將EDA列入「卡脖子」技術清單，北京、上海等地公布專項補貼政策，最高可達研發投入的50%。這些為國產EDA軟體行業的發展提供了政策環境。

譬如，「2023年北京市高精尖產業發展資金實施指南（第一批）」，對積體電路企業採購北京市EDA軟體獎勵，最高為採購費用的50%，單個企業最高獎勵金額不超過人民幣500萬元（約新台幣2000萬元）。

2019年，中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區發布了集聚發展積體電路產業的10項措施，其中包括支持 EDA軟體購買和研發。除了對採購軟體給予50%補貼、年度最高200萬元的支持，對在新片區從事積體電路EDA 設計工具研發的企業，給予EDA研發費用最高50%的年度研發資助，總額不超過3000萬元。

經濟觀察網指出，EDA產業是支撐整個晶片和電子系統的基礎，行業技術壁壘高，投入巨大，但缺乏世界級的企業和技術人才。中國EDA企業主要集中在單點工具（point-tool），缺乏產業鏈整合經驗。

儘管報導引述業內人士認為，美方「斷供」將促使中國國產EDA行業加速自主創新步伐，以應對中國對半導體產業不斷發展的需求，但目前主流市場仍非常依賴美國企業的技術。

全球EDA市場由新思科技（Synopsys）、益華電腦（Cadence）和西門子數位化工業軟體公司（Siemens EDA）3巨頭壟斷。根據TrendForce的數據，到2024年，這3家美國公司在全球EDA市場的市占率合計高達74%。而在中國，這3大廠商的市占率更超過80%。

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路透社援引知情人士消息，上述3家企業在內的多家EDA軟體供應商均於5月23日收到美國政府函件，要求他們暫停向中國客戶發貨。今後向中國出口相關軟體需獲得新的許可證，部分已發放的許可證也將被撤銷。

報導說，由於中國晶片設計商嚴重仰賴頂級的美國軟體，因此阻止中國業者取得EDA工具，將為其產業帶來一大打擊。（編輯：張淑伶/周慧盈）1140531