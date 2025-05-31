梁修身認太囉唆傷父子情 揭秘「瑠公圳」替身彩蛋

（中央社記者王心妤台北31日電）梁修身在「搜查瑠公圳」飾反派，他笑說，原劇本中他其實沒死，而是替身被殺，可惜這只能成為彩蛋。他也談及曾因囉唆傷害跟兒子們的感情，或許在兒子們心裡，他比反派還壞。

姚淳耀跟梁修身片中飾演反派盡情使壞，他們接受中央社記者訪問表示，這次故事的每個角色都有各自的任務跟意義，只要不是太平面的角色，演起來都很過癮。梁修身爆料，最後他被姚淳耀處決的戲份，「其實那是個替身！所以演起來比較虛，也會喊出：原來的安排不是這樣的啊！不過這版本沒了，可能觀眾也沒發現故事設計他是替身。」

姚淳耀為了配合設計在60年代台灣的故事背景，特別去看了「香蕉天堂」、「牯嶺街少年殺人事件」等經典電影幫助入戲。他也笑說，雖然他們飾演反派，不過梁修身在片場人見人愛，每個工作人員都很喜歡他，「像是我要說安徽腔，梁導也會錄音給我聽，跟他對戲也很安心。」

梁修身表示，演戲、導戲這麼多年，現在的願望就是每天踏實、簡單過自己，就像以前容易對兒子梁赫群、梁正群太囉唆，父子之間很有距離。

梁修身提到，梁正群2020年出了本書「修身與我，有時還有小牛」談父子關係，當時梁正群就勸他最好別看，「但我跟他說，至少把能看的給我看吧！看完後我還是很有情緒，我覺得他把我這爸爸寫得比『搜查瑠公圳』裡的我還可惡！」當時他才意識到自己的囉唆，讓兒子們不敢反抗，心裡的壓抑甚至影響健康。

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梁修身也說，曾因為看到梁赫群製作整人節目，還會打電話罵兒子「傷天害理」，「以前我真的想太多了，他們其實都非常自愛、用功還有努力在工作上，我以前都太操心了。所以我現在就當個爺爺，好好的寵孫子。」他笑認，以前是個有威嚴的父親，其實兒子們想什麼也不大清楚，「但現在感情比較好了，可能孫子也是個潤滑劑吧！」

「搜查瑠公圳」全台上映中。（編輯：李亨山）1140531