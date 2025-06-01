早安世界》香格里拉對話 美防長：中共威脅迫在眉睫 若侵台將衝擊全球
香格里拉對話 美防長示警：中共威脅迫在眉睫 若侵台將衝擊全球
美國國防部長赫格塞斯5月31日在香格里拉對話演講表示，有實力才能實現和平，美方不尋求與中國衝突，但不能忽視中國試圖改變區域現狀，他並強調美方將強化海外防務，以因應中國對台灣日益具侵略性的立場。中國外交部同日發表聲明，未否演練武力侵台，但重申台海問題是中國內政，並反批美方繼續兜售冷戰思維，中方已向美方提出「嚴正交涉」。（看完整報導）
三峽車禍肇事老翁死亡 假扣押查封財產、保全民事求償權益
新北市三峽車禍涉肇事78歲余姓男子，5月31日上午7時20分因多重器官衰竭過世。犯罪被害人保護協會副執行長尤仁傑透露，家屬擔心肇事者脫產，案發後已迅速完成聲請假扣押程序，並經法院裁准，目前已進入法院查封財產程序。肇事者雖已死亡，民事求償仍可在遺產範圍內獲得保障。（看完整報導）
世壯運閉幕「台灣」消音 新北市府：考量觀眾來自各國
世壯運5月30日閉幕典禮，表演團體演出玖壹壹歌曲時，唱到「我台灣來欸」處被消音，螢幕顯示的歌詞也被改成「阮作伙來欸」，外界質疑主辦世壯運的雙北市府自我「言論審查」，不尊重台灣。新北市文化局回應，改編歌詞是想邀大家一起吶喊，展現跨國界交流賽會精神。新北市府發布訊息說，考量觀眾來自各國，且以世壯運為主題，才如此安排。（看完整報導）
中選會：罷免立委未正式成案 不評論推估投票日
民進黨團總召柯建銘社群發文提到罷免投票在7月26日、8月23日，國民黨團書記長王鴻薇認為檢調應查洩密，選舉罷免日期如果柯建銘有內線消息是非常不公平的。中選會回應，區域立委罷免案目前尚未有依法正式宣告成案者，選務機關不評論各界自行推估的投票日期。同時，中選會表示，罷免立法委員陳瑩、伍麗華的二階連署送件法定期限已到，但均未於時限內繳交連署書，依法逾期即不予受理。（看完整報導）
維吾爾族被中國強迫勞動 賓士等供應鏈廠商疑涉入
德國「明鏡」週刊等國際媒體聯合揭露，中國政府透過「勞動力轉移計畫」，將大量新疆維吾爾族人送往中國多地工廠工作，手法疑涉強迫勞動。一名工人受訪時透露，自己每天工作15至16小時，幾乎無休，已連續工作3年。涉嫌使用新疆勞工的工廠包括多家為德國車廠福斯、賓士與BMW供貨的汽車零組件或電子廠。（看完整報導）
溫哥華汽車衝撞台灣女子昏迷一個月 同學接力探望打氣終甦醒
4月溫哥華發生汽車衝撞菲律賓節慶活動的慘劇，被撞昏迷的台灣女子Sora，在溫哥華同學和鄰居日夜關懷、昔日同窗遠從台灣飛來加油打氣下，昏迷一個月後終於甦醒，雖然還不能說話，但她已經可以點頭、搖頭和用眨眼的方式與人交流，認知能力逐漸恢復。肇事嫌犯羅凱基5月30日透過視訊出席卑詩省法庭，被控8項二級謀殺罪。（看完整報導）
路透：川普延續傳統 提名美軍將領統領北約盟軍
美國總統川普已私下告知北約秘書長呂特，將提名美軍聯合參謀部作戰主任格林克維奇擔任美軍歐洲司令部司令與北約歐洲盟軍最高司令兩項要職，延續自1951年以來由美國將領出任北大西洋公約組織歐洲盟軍最高司令的傳統。這也被視為美國持續對北約的參與，儘管川普政府一直呼籲歐洲盟國承擔更多防務責任。（看完整報導）
南方雲系北移 今南部、東部短暫陣雨
中央氣象署表示，由於南方雲系北移，6月1日南部和東部會有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。3日起因鋒面滯留，各地容易會有短延時強降雨，西半部和東半部山區會有局部大雨發生，直到5日鋒面逐漸遠離，降雨才會趨緩。（看完整報導）
專訪／法國出版「台灣80字」作者：台灣不會停止邁向美好
法國亞洲書庫出版社「世界的80個字」系列叢書近日出版「台灣的80個字」，收錄台語、原住民、客語等多語字彙，如「歐巴桑」、izuwa（排灣族語，意思是「有」）、「屋下」（客語，意思是「家」）等，還有「白目」、「煩」、「擋泥板女神」等非傳統關鍵字。旅居台灣的作者羅沙尼諾（Aurélien Rossanino）是音樂廣播節目主持人兼獨立記者，在台灣擁有自己的出版社。他接受中央社專訪時說，希望讓讀者看見豐富多元的台灣當代社會，相信台灣正往更美好的方向前進，不會停止，包括建設中的認同，也代表了未來現代國家的樣貌。（看完整報導）
道奇洋基重演世界大賽戲碼 大谷翔平、賈吉首局雙雙開轟創紀錄
美國職棒大聯盟5月30日端出超級戲碼，去年世界大賽死對頭的道奇與洋基再度狹路相逢，兩隊重砲大谷翔平與「法官」賈吉第1局就雙雙開轟創下歷史紀錄。整場比賽兩隊總共擊出6支全壘打，大谷與賈吉皆5個打數、2支安打，大谷敲出2支陽春全壘打，賈吉1分打點，2人打點皆來自全壘打；最終道奇以8比5獲勝。經過這場比賽，大谷與賈吉本季全壘打數為22比19，分占大聯盟前1、2名。（看完整報導）
開箱老照片》商場禮貌運動
台北市國際獅子會舉辦商場禮貌運動，於衡陽路新光標準內衣公司揭幕。商場禮貌運動於1962年起由台灣省商會聯合會推行，以改善商店店員的服務態度為宗旨，印製有「商場禮貌須知」，詳訂各項服務禮儀，例如保持和藹可親的笑容、記住「顧客永遠是對的」，務求讓顧客高高興興進去，歡歡喜喜出來等。（看完整報導）
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- 早安世界》香格里拉對話 美防長：中共威脅迫在眉睫 若侵台將衝擊全球2025/06/01 07:32
- 2025/05/31 07:36
- 2025/05/30 07:27
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