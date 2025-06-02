早安世界》大台北及花東今防高溫 鋒面明天報到全台有雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

大台北及花東今防高溫 鋒面3日報到全台有雨

氣象署表示，1日晚間起受挾帶水氣的西南風影響，中南部2日可能有局部大雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後山區有局部短暫雷陣雨。3、4日因鋒面影響，全台有雨，西半部恐有局部大雨。溫度方面，3日在鋒面影響下，各地高溫略降為攝氏31至33度。4日轉偏東北風，是未來一週最涼的1天，5日轉偏東風，各地高溫略回升。6日進一步回溫，感受偏悶熱。（看完整報導）

美媒：美中貿易休戰面臨破裂風險 問題卡在稀土

華爾街日報報導，由於中國在恢復稀土出口的問題上步履緩慢，引發美國指責背棄協議，美中之間的貿易休戰正面臨破裂風險。報導引述消息指出，5月12日以後，中方履行稀土承諾的意願明顯減弱。美國商務部在那一天對華為「昇騰」人工智慧晶片下達全球性的禁令，北京認為這是美國一種新的攻擊，並向華盛頓表達了不滿。美國財政部長貝森特6月1日證實，中國原本同意對美國出口的一批稀土已被擋下。（看完整報導）

桌協片面取消葉伊恬大滿貫賽資格 體育署暫停補助並要求道歉

台灣桌球新星葉伊恬原本受邀參加7月登場的WTT美國大滿貫賽，因與亞青賽時間相近，桌球協會片面告知WTT主辦單位不派她參加。即便葉伊恬的教練莊智淵表達同意葉伊恬參加亞青賽，且不會提前赴美備戰，衍生的相關罰款也將自行負責，桌球協會仍態度強硬，葉伊恬的母親公開抗議，並引發球迷與民意代表關切。體育署透過聲明要求桌協秘書處為此事道歉，並說將於2日發函暫停體育署提供的補助款，甚至不排除依法撤免秘書長。（看完整報導）

涉公務車私用風波 李俊俋請辭監察院秘書長獲准

監察院祕書長李俊俋遭披露以公務車接送寵物後，日前致歉並自請處分，6月1日再表示已請辭獲准。他說，對公務車使用一時思慮不周，便宜行事，未能達到職務所應具備高度廉潔標準，有負國人所託及監察院清譽。李俊俋請辭消息傳出之後，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，李俊俋證明了監察院沒有存在的價值與必要，民眾黨黨團總召黃國昌則說，李俊俋請辭是監察院斷尾求生之舉，但請辭只是負起政治責任，本案涉及貪污治罪條例與刑法侵占罪、背信罪、詐欺罪等刑事責任，檢調應嚴肅偵辦。（看完整報導）

陸委會批旺中集團為中共統戰傷國家主權 將依法查處

中國於5月28日與29日分別召開「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」，旺中集團出席並發言。陸委會表示，旺中集團代表在「海峽兩岸中華文化峰會」發表附和中共對台統戰宣傳作為、傷害國家主權言論，危害國家利益。政府將檢視該行為是否涉及和中共黨政軍合作而有違反兩岸條例第33條之1的情況，依法處理。（看完整報導）

菲律賓防長抨擊中國南海作為：違背和平崛起承諾

菲律賓國防部長鐵歐多洛在新加坡舉行的亞洲安全論壇「香格里拉對話」發表演說，抨擊中國違背「永不稱霸」及和平崛起的承諾，在南海霸凌周邊較小鄰國。鐵歐多洛並說明，菲律賓對南海爭議的立場及因應措施，並非美中戰略競爭的結果，而是中國共產黨過度擴張所致。另外，菲律賓與美國、澳洲、日本等國國防首長利用出席「香格里拉對話」的機會舉行會談，對中國破壞東海與南海穩定表達「嚴重關切」。（看完整報導）

中國打壓同性戀愛文學 作品在台灣發表也被抓

中國違規異地執法「遠洋捕撈」掀文字獄。自去年6月起，有50多名中國「耽美」作家因在台灣的海棠文學城網站發表作品被捕。近期有多名疑似是被捕作家在微博自述處境引發關注，這些文章多數已被下架，但仍有部分文章的截圖在微博、小紅書、微信上流傳。部分北京、上海律師為此出面集體提供援助。（看完整報導）

白宮證實NASA署長提名人選有變 馬斯克盟友遭撤

白宮5月31日表示，美國總統川普打算撤銷提名企業家艾薩克曼出任美國國家航空暨太空總署署長。艾薩克曼為億萬富豪馬斯克的親密盟友。川普去年12月在重返白宮前曾表示，他希望艾薩克曼來擔任下一任NASA署長。但「紐約時報」報導指川普將撤銷這項提名，並引述匿名消息人士說，總統在得知艾薩克曼曾捐款給知名的民主黨人士之後，作出上述決定。（看完整報導）

國科會30億打造AI系統平台 緯創、仁寶等50家台廠助陣

為降低導入AI門檻，國科會5年將投入超過30億元打造「台灣智慧系統整合製造平台」，為中小企或新創提供AI軟硬體系統設計及試製一站式服務，包括緯創、仁寶等50家台廠均為供應端合作夥伴，初期聚焦金屬加工、醫療、餐飲住宿等6大領域，期盼藉此縮減供應端與需求端落差。（看完整報導）

NBA溜馬大比分淘汰尼克 睽違25年晉級總冠軍賽

美國職籃NBA印第安納溜馬1日靠著傲人的團隊戰力發揮，尤其主控哈利伯頓貢獻21分、13助攻，終場以125比108擊敗紐約尼克，睽違25年晉級總冠軍賽，將力拚隊史首冠。本場比賽上半場戰況膠著，不過易籃後不斷迫使對手發生失誤，並轉換為快攻分數，搭配團隊全場飆進17記三分球，相比尼克合計僅投進9記三分球，成為雙方勝負關鍵。（看完整報導）



開箱老照片》淡水英國領事館慶祝女王登基

英國女王伊麗莎白二世1953年6月2日登基儀式在倫敦西敏寺舉行，沿途有數百萬民眾歡呼致意典禮應女王要求進行電視轉播，開歷史先河。英國駐淡水領事館（今淡水紅毛城）在當天也舉辦慶祝活動。因英國與中華民國已在1950年斷交，各國駐華使節當天均到場祝賀，唯獨我國官員缺席。（看完整報導）



以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！

電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube



