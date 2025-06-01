大台北及花東6/2防高溫 鋒面3日報到全台有雨

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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象署今天表示，晚間起西南風挾水氣，中南部留意局部大雨，可能持續至明天，大台北及花東縱谷明天則要注意攝氏36度以上高溫；3、4日鋒面影響，全台有雨，西半部防局部大雨。

交通部中央氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，今天受西南風影響，午後山區有局部短暫雷陣雨，南部地區有短暫陣雨或雷雨，今晚起移入水氣逐漸增多，今晚至明天南部地區及中部山區防局部大雨發生；明天其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

陳姵安指出，3日、4日受鋒面影響，全台有雨，除鋒面外，由於偏西南風，南部地區持續有雨，鋒面最快3日上午抵達，北部上午就可能變天，西半部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率，預估3日是本週全台雨勢最顯著的1天。

4日鋒面移至中南部，環境轉偏東北風，南台灣仍有短暫陣雨或雷雨，北部、東北部為短暫陣雨，西半部仍要留意局部大雨。

陳姵安提到，5日鋒面移至巴士海峽，中南部地區仍有局部水氣，易有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨；6日至8日轉偏南風並引入水氣，南部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局短暫雷陣雨。

（圖取自https://www.facebook.com/cwa.weather）

溫度方面，陳姵安說，明天因為偏西南風，大台北盆地、花東縱谷易有過山沉降，要防局部36度以上高溫，其他地區高溫約32至35度。

根據氣象署網站，今天最高溫發生在下午3時，台東縣金峰鄉37.1度，花蓮縣玉里鎮37度，高雄市內門區36.2度。陳姵安說，雖然台東有高溫，但水氣偏多，並未達焚風標準，不過，明天及3日台東地區可能有局部焚風。

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陳姵安提到，3日鋒面影響，各地高溫略降為31至33度。4日轉偏東北風，是未來一週最涼的1天，北部高溫約23、24度，低溫約21、22度；中部、花蓮高溫約26至29度，低溫23至25度；南部高溫31度，低溫約25、26度。5日轉偏東風，各地高溫略回升。6日進一步回溫，感受偏悶熱。

陳姵安提醒，明天至3日清晨，金門及馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度。依目前各國模擬，雖然南海、菲律賓東方海面呈現一片大低壓帶，但未來一週暫無熱帶系統發展的跡象，氣象署會持續觀察。（編輯：管中維）1140601