國5北向宜蘭端收假日紫爆 估晚間10時後車潮紓解

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（中央社記者王朝鈺宜蘭1日電）今天是端午連假收假日，國道5號北向宜蘭端車流下午「紫爆」，時速約5公里至7公里，高公局估晚間7時、8時還有一波車潮，晚間10時過後，國5北向車潮可望紓解，恢復順暢。

國5北向宜蘭到頭城路段下午1時許出現「紫爆」，時速約5公里至7公里，高速公路局坪林交通控制中心指出，預估今年與去年端午連假交通量相仿，但今年特性是連假最後一天有稍微提早北返趨勢，已於上午8時55分在北向29.5公里處啟動主線儀控管制。

控制中心表示，午餐結束過後有一波車流，因為國5北向下午啟動高乘載管制，預估下午4時、5時車流量會相對較低；但晚餐過後高乘載結束管制，預計晚間7時、8時會有車潮；預估晚間9時許，只剩雪隧內會有點塞車，各匝道不會出現排隊情形；晚間10時過後，國5北上行車順暢。

此外，公路局東區養護工程分局交通管理及控制中心指出，下午1時許，蘇花路廊花蓮往宜蘭北向車流量每小時約700餘輛次，目前北向行車順暢。

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宜蘭縣警察局交通隊表示，今天下午1時至晚間6時，國5蘇澳至頭城北向各入口匝道實施高乘載管制；另外，蘇花路廊中午12時至晚間6時，雙向禁止21公噸以上大貨車通行，蘇花改雙向開放大客車行駛路肩，已於國5交流道及蘇花改沿線重要路口部署警力加強疏導，以維持行車秩序。

根據高速公路1968 APP（應用程式）的國道壅塞排行（此排行為最壅塞的前10筆路段），車速20公里以下為紫色，代表車速極慢、嚴重壅塞。（編輯：戴光育）1140601