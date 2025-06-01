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端午連假收假日 高屏公路客運增班疏運人潮

2025/6/1 12:28（6/1 12:51 更新）
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端午連假收假日，交通部公路局高雄區監理所1日表示，已備妥疏運量能，高雄往返墾丁、大鵬灣等地的公路客運路線均已啟動增班疏運。（高雄區監理所提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年6月1日
端午連假收假日，交通部公路局高雄區監理所1日表示，已備妥疏運量能，高雄往返墾丁、大鵬灣等地的公路客運路線均已啟動增班疏運。（高雄區監理所提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年6月1日
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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）今天是端午連假收假日，各地重要路段已陸續出現北返車潮，高雄區監理所表示，已備妥疏運量能，高雄往返墾丁、大鵬灣等地的公路客運路線均已啟動增班疏運。

高雄區監理所今天新聞稿指出，所轄管之公路客運路線已備妥疏運量能，高雄往返墾丁部分，直達車「9189墾丁快線」增班至60班次。

此外，「9117高雄-台17線-（枋寮）墾丁」、「9117B機場墾丁快線」、「9188高鐵左營站-台88線-鵝鑾鼻」等路線將開共94班次。

在高雄往返東港、大鵬灣部分，直達車「9127D大鵬灣琉球線」增班至44班次，亦有「9127高雄-台88線-東港-大鵬灣」供選擇搭乘。

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高雄區監理所表示，各路線將視候車人潮啟動增班疏運，詳細乘車資訊可至「iBus_公路客運」App或至「公路客運即時動態資訊網」網頁查詢。

此外，交通部公路局推出的公共運輸優惠措施也將至今天結束，考量北返人潮眾多，高雄區監理所呼籲旅客提早至轉運站（車站）候車、確認班車時刻並事先訂位。（編輯：謝雅竹）1140601

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