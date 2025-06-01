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國5北向宜蘭端收假日紫爆 估晚間10時後車潮紓解
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屏東北返車流每小時逾2600輛次 警方調撥車道因應

2025/6/1 15:09（6/1 15:46 更新）
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端午節連續假期最後一天，往返墾丁及台東要道台1線1日中午過後出現北返車潮，屏東警方從下午1時許調撥車道紓解車流。（屏東縣枋寮警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 114年6月1日
端午節連續假期最後一天，往返墾丁及台東要道台1線1日中午過後出現北返車潮，屏東警方從下午1時許調撥車道紓解車流。（屏東縣枋寮警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 114年6月1日
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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）端午節連續假期最後一天，往返墾丁及台東要道台1線，今天中午過後出現北返車潮，每小時車流量已突破2600輛次；屏東警方從下午1時許，調撥車道紓解車流。

屏東縣警察局枋寮分局第4組長葉順政接受媒體聯訪指出，台1線在今天中午12時至下午1時北上車潮已突破2600輛次，已於下午1時14分開始進行調撥車道措施，調撥台1線453至460公里處南下內側車道供北上車輛使用，目前車流量大，行車秩序良好。

根據屏東縣警察局統計顯示，端午連假前2天，台1線及台17線南下總車流量高達7萬3926輛，北上也達5萬7116輛，顯示出遊人潮踴躍；今天是連假最後1天，自上午7時至下午1時，台1線南下與北上車流均持續湧現，其中南下總量達9859輛次，尖峰時段為中午11時至12時，單一時段湧入1997輛車輛次；北上總量也達9836輛次，並於中午12時至下午1時達到尖峰，單時段車流高達2604輛次。

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縣警局表示，為因應午後北返潮湧現，啟動調撥車道機制，並於永翔路口進行車流分流作業，引導車輛分向通行；同時，加強各大景點與重要幹道交通崗位警力配置，持續執行手控疏導，減緩壅塞情形。

另外，除疏導措施外，針對台1線汽車違規占用慢車道、各景點周邊違規停車等行為進行取締告發，遏止影響交通秩序不當駕駛行為，提升道路安全品質。（編輯：陳仁華）1140601

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