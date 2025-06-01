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氣象署地磁擾動特報 極光活動最低發生在磁緯45度

2025/6/1 22:06
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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象署太空天氣辦公室今天發布地球磁場擾動特報，預期行星際環境條件變化劇增，地磁擾動增強且達G4等級，發生時間自晚間8時起預計持續51小時；極光活動最低可發生在磁緯45度地區。

交通部中央氣象署說明，受到太陽表面活躍區於5月31日發生顯著的日冕物質拋射事件（CME），預期於今天夜間通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據美國國家海洋暨大氣總署模式資料分析，預估地磁擾動指數（Kp）將明顯增強並持續影響約51小時，最大規模可能短暫達到強烈磁暴（G4）等級。

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氣象署表示，預估管線電流將對預防設計起作用，高頻無線電通訊干擾，衛星定位準確率下降達數小時，低頻無線電通訊中斷，極光活動最低可發生在磁緯45度的地區。

氣象署指出，在電力系統部分，有機會導致大規模的電壓控制系統與保護系統的問題，造成電力輸送網的系統誤判；就太空飛行器操控，可能導致表面導電及追蹤問題，飛行器姿態需要進行修正等影響。（編輯：管中維）1140601

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