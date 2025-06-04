早安世界》韓國政權交替李在明當選總統 今展開5年任期

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韓國政權交替李在明當選總統 今展開5年任期

韓國總統大選截至今天凌晨2時30分開票已完成約94%，在野黨共同民主黨候選人李在明以48.8%得票率確定當選總統，這也是時隔3年來的政權交替。李在明在近半數選票開出後，在住家外發表談話表示將全力以赴，不辜負國民的期待；保守派國民力量黨候選人金文洙承認敗選並祝賀對手。此次大選是因尹錫悅遭彈劾下台後進行的選舉，投票率暫定達到79.4%，創下28年來新高，勝出的候選人今天立刻就職，任期5年至2030年6月3日為止。（看完整報導）

藍白挾立院人數優勢 通過決議2028年完成無煤中火

立法院會3日表決通過國民黨與民眾黨立委提案，要求台中發電廠（中火）應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成中火不再使用燃煤機組的目標。台電表示，台中電廠無煤供電是台電的目標，但時程需綜合考量穩定供電，目前是規劃在2034年達成無煤化。台電董事長曾文生表示，中火若在2028年無煤，國家的電力系統可能面臨癱瘓；若要取消占比14%的發電能力，在野黨應思考確定和穩定的替代電力來源。行政院也指出，台電正積極推動台中電廠燃氣機組建置，第一部新燃氣機組預計今年底前上線，未來台電將依循計畫路徑，持續朝有序減煤與供電穩定並重的目標邁進。（看完整報導）

Chrome將停止中華電信任憑證 政府及國營事業網站不受影響

Google Chrome宣布8月1日起停止信任後續中華電信簽發的傳輸層安全通訊協定（TLS）憑證。數發部表示，自3月起已啟動政府網站雙憑證機制，採用台灣本土憑證機構所簽發的憑證，確保政府網站在各主流瀏覽器上皆能持續安全運作，政府機關、國營事業網站以及相關服務都不受影響。官員補充說，這不是資安技術或是標準問題，主要是中華電信管理跟作業沒有處理好。（看完整報導）

桌球協會取消葉伊恬美國大滿貫參賽資格 秘書長葉國欽致歉

桌球小將葉伊恬原受邀參加世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽，但中華民國桌球協會以與亞洲青少年桌球錦標賽撞期為由，擅自取消她的參賽資格，引起軒然大波。教育部、體育署、桌協3日發表共同聲明，桌協秘書長葉國欽公開致歉，教育部次長張廖萬堅則希望往後打造「以選手為核心」的培訓觀念。（看完整報導）

日本職棒先生長嶋茂雄89歲病逝 與王貞治締造巨人傳奇「ON時代」

日本職棒讀賣巨人隊的終身名譽監督長嶋茂雄3日清晨因肺炎病逝，享年89歲。長嶋曾是巨人隊球星，以強力打擊力與華麗的守備能力，贏得許多球迷喜愛，並讓職棒成為國民人氣運動，被暱稱為「職棒先生」，後來擔任巨人隊監督，率隊取得輝煌成績。旅日球星王貞治（Oh Sadaharu）與長嶋（Nagashima）兩人精彩球技深得人心，兩人搭檔被稱為建立起「ON時代」。（看完整報導）

俄烏第2輪和談未達成停火協議 雙方立場要求一覽

烏克蘭與俄羅斯代表自2022年全面戰爭爆發後第二度重返談判桌，儘管雙方未能達成停火協議，但同意就交換戰俘及遺體事宜展開進一步合作。俄方和平條款要求保留在烏克蘭南部和東部占領的領土、烏克蘭不得加入北約組織，並再三要求澤倫斯基下台。烏克蘭則希望立即無條件停火，涵蓋海陸空戰線，認為先暫停戰鬥，才能有意義地討論長期和平協議。（看完整報導）

魏哲家：台積電與美商務部溝通關稅 成本增加對大家都不好

台積電召開股東常會，董事長暨總裁魏哲家會後受訪表示，台積電與美國商務部有溝通，表達關稅將使得台積電在美國的成本增加，商務部回覆會納入考量。他說，關稅對台積電會有一些影響，因為關稅會導致物價稍微提高，物價提高會導致需求降低，台積電生意就會受到影響。不過台積電不怕關稅，只要求公平，「因為公平，台積電就可以繼續世界第一。」（看完整報導）

南部局部豪雨 4日西半部東南部防大雨

氣象署表示，滯留鋒影響，4日西半部、東南部及午後各山區需防局部大雨發生；北部、東北部高溫約攝氏24、25度，其他約27、28度，低溫部分，北部、東北部約21度，其他地區約24至26度間；6日之後都高溫都會在30度以上。5日鋒面逐漸南移，易有短延時強降雨，全台有雨。（看完整報導）

COVID就診重症數雙創今年新高 有症狀免快篩直接就醫

疾管署表示，COVID-19上週門急診就診人次達6萬2755人次，連續8週上升，5月27日至6月2日重症132例，兩者雙創今年新高。發言人羅一鈞表示，本週總就診人次將是判斷疫情能否真正趨緩的關鍵，一般民眾若出現疑似症狀，可直接至診所就醫，不需急著自行快篩。另疫苗單週接種數再創近3個月以來新高，疾管署將持續增加疫苗配送，因應民眾需求。（看完整報導）

基隆-石垣島渡輪票價高於2千元 最快1個月內開賣

基隆-石垣島海運航線預計今年9月開航，根據航商規劃，初期預計投入營運基隆至石垣島的RO-RO客貨輪可載545名旅客，貨艙可裝載70輛轎車及約90個40呎貨櫃，規劃每週3趟次，暫定來回都是夜間行程。華岡集團總經理表示，票價不宜過高，但也不會到外傳新台幣2000元這麼便宜，會儘快跟相關單位確認後對外公布票價，最快1個月內就能公布及開賣。（看完整報導）

開箱老照片》農委會銷燬走私犀牛角

犀牛角在亞洲被用於傳統藥材，導致盜獵猖獗。台灣1989年實施「野生動物保育法」，但犀牛角走私卻未曾中斷。農委會1993年6月4日在台北市立動物園銷燬查獲的走私犀牛角、象牙，聯合國「犀牛大使」馬丁也出席，考察我國保育成效。不過美國認為台灣未能有效禁絕此類交易，宣布禁止從台灣進口野生動物製品，直到1995年才解除對台貿易制裁。（看完整報導）

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