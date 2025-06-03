立院決議2028年無煤中火 政院：目標2034年前實現

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（中央社記者高華謙台北3日電）立法院今天決議2028年完成無煤中火。行政院發言人李慧芝說，台電目標是2034年前實現無煤化，行政院長卓榮泰也指示2032年重新檢討6部燃煤機組存廢問題。未來台電將依計畫路徑，朝有序減煤與供電穩定並重目標邁進。

立法院會今天在在野黨的人數優勢下，經表決通過國民黨立委羅廷瑋等台中市立委及台灣民眾黨立委張啓楷提案，決議台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成無煤中火的國家減碳目標。

李慧芝表示，行政院長卓榮泰已指示，落實穩定供電能源政策，持續朝「減碳先行、目標淨零」方向邁進；近年台中電廠已成為台中市固定污染源空污減量最多單位，8年來空污減量近80%，2024年用煤量也創歷史新低。

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李慧芝表示，台中電廠無煤供電是台電目標，台電正積極推動台中電廠燃氣機組建置，第一部新燃氣機組預計今年底前上線，2026年將拆除兩部燃煤機組，台電目標是2034年前實現無煤化，卓榮泰也指示2032年會重新檢討6部燃煤機組存廢問題。未來台電將依循計畫路徑，持續朝有序減煤與供電穩定並重的目標邁進。

台電則表示，台中電廠無煤供電是台電目標，但時程需綜合考量穩定供電。台中電廠持續減煤減排，現正推動台中電廠新燃氣機組，新1號機預計年底前上線，明年拆除2部燃煤機組，2034年達成無煤化。（編輯：張均懋）1140603