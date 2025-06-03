藍白立院人數優勢 通過決議2028年完成無煤中火

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（中央社記者王承中台北3日電）立法院會今天在在野黨的人數優勢下，經表決通過國民黨立委羅廷瑋等台中市立委及台灣民眾黨立委張啓楷提案，決議台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成無煤中火的國家減碳目標。

國民黨台中市立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、楊瓊瓔，以及國民黨台北市立委徐巧芯、民眾黨立委張啓楷提案指出，鑑於環境部火速通過台中發電廠第二期新建燃氣機組計畫環評案，新增建6部燃氣機組，而原規劃6部要除役燃煤機組，轉為緊急機組，致中火變相擴廠為「六氣、六煤」。

提案指出，台電長年向民眾宣傳「早一天增氣、早一天減煤」，如今中火一期燃氣2部新建機組即將在2025年和2026年完工運轉，總計2600MW發電裝置容量，可立即汰除4.7座燃煤機組，竟是失信於民，未據以汰除半噸的中火燃煤，令廣大中火煤電空污災民十分憤慨。

此外，目前行政院規劃2034年達無煤中火政策目標，在此目標下，2024年至2031年中火僅將減煤160萬公噸以下，與2023年用煤量相較，至2031年仍有71%煤電未汰除，減煤進程嚴重落後。

提案也提到，截至2024年，中火已減630萬公噸用煤量，2025年中火燃氣一期上線，可繼續以氣汰除432.5萬公噸用煤量，2026年加入民營中佳燃氣電廠，以及中火燃氣一期第二個機組，可再以氣汰煤636萬公噸，最遲至2028年即可含括每年節電83億度，因此2028年達無煤中火絕非難事。

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立法院會今天上午處理羅廷瑋等人的提案，會議主席、立法院長韓國瑜宣布，由於本案已經超過一個月，朝野無法達成共識，依立法院職權行使法規定，由院會定期處理，因此本次會議提出討論，並依照黨團共識，預計下午4時30分進行表決。

朝野立委自上午11時30分許開始輪番上台發言，經過半天的發言後，下午4時40分許，韓國瑜宣布開始記名表決，最終在野黨以人數優勢，立法院會通過羅廷瑋等人的提案。（編輯：蘇龍麒）1140603