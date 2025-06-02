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2028無煤中火立法院6/3表決 環團籲朝野齊支持

2025/6/2 13:48（6/2 14:26 更新）
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國民黨立委羅廷瑋、民眾黨立委張啓楷等人日前提案，希望立法院決議2028年完成無煤中火，預計3日於院會中表決。環保團體及民眾2日在立法院群賢樓前舉辦汰煤氣候集會，呼籲朝野通過決議，落實國家減碳目標。（環團提供）中央社記者張雄風傳真 114年6月2日
國民黨立委羅廷瑋、民眾黨立委張啓楷等人日前提案，希望立法院決議2028年完成無煤中火，預計3日於院會中表決。環保團體及民眾2日在立法院群賢樓前舉辦汰煤氣候集會，呼籲朝野通過決議，落實國家減碳目標。（環團提供）中央社記者張雄風傳真 114年6月2日
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（中央社記者張雄風台北2日電）藍白立委共同提案希望立法院決議2028年完成無煤中火，預計明天於院會中表決。環保團體及民眾今天在立法院外舉辦汰煤氣候集會，呼籲朝野通過決議，落實國家減碳目標。

國民黨立委羅廷瑋、民眾黨立委張啓楷等人日前提案，希望院會作成決議，在2028年完成無煤中火的國家減碳目標。台灣健康空氣行動聯盟及彰化縣醫療界聯盟今天等團體於立法院群賢樓前，表達支持此一訴求。

與會的張啓楷表示，今年核三2號機除役後，全台火力全開，甚至備用的燃煤機組都上線救援；明天勢必要通過2028無煤中火主決議，也會要求政府應提出每年中火要減多少燃煤的用量。

羅廷瑋出席發言表示，2028無煤中火絕對做得到，而這個主決議是希望政府幫助產業在經濟發展之餘，也要顧到國人健康，不是拖後腿和報復政策。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，根據氣候追蹤（Climate Trace）2023年報告，台中火力發電廠是全球8000多個電廠中排碳量最高的電廠；今年及明年度中火一期燃氣總裝置容量2600萬千瓦的2個機組將上線，中火卻不減1公噸的用煤量；呼籲中央有權就要承擔相符的治理責任。

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台中市爭好氣聯盟執行者岳祥文表示，根據經濟部全國電力資源供需報告，即便計入廢核的電力缺口，至2028年，全國新增的燃氣電力，已可完全取代現有燃煤廠的總發電量，2028中火無煤，絕對是完全可行。

環團也呼籲執政的民進黨團，明天能開放黨籍立委按照選區民意依歸投下同意票，激勵全國民心。（編輯：陳清芳）1140602

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立法院會3日將處理2028年無煤中火決議，台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟等團體2日在立法院群賢樓前舉行記者會，呼籲跨黨派立委支持並加速減少煤炭發電，並以歌曲演出表達訴求。中央社記者趙世勳攝 114年6月2日
立法院會3日將處理2028年無煤中火決議，台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟等團體2日在立法院群賢樓前舉行記者會，呼籲跨黨派立委支持並加速減少煤炭發電，並以歌曲演出表達訴求。中央社記者趙世勳攝 114年6月2日
立法院會3日將處理2028年無煤中火決議，台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟等團體2日在立法院前召開記者會，現場擺設大偶道具表達訴求，呼籲跨黨派立委支持並期盼早日終結中火燃煤帶來的健康危害。中央社記者趙世勳攝 114年6月2日
立法院會3日將處理2028年無煤中火決議，台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟等團體2日在立法院前召開記者會，現場擺設大偶道具表達訴求，呼籲跨黨派立委支持並期盼早日終結中火燃煤帶來的健康危害。中央社記者趙世勳攝 114年6月2日
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