中火燃氣機組將上線 盧秀燕籲履行先蓋後拆承諾

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）台中市長盧秀燕今天表示，台中火力發電廠今、明年各有1部燃氣機組上線，她提醒經濟部、中火當初承諾「先蓋後拆」，2燃氣機組啟用後，應立即拆除2部燃煤機組，不能跳票。

台中市議會今天召開定期會進行專案報告議程，無黨籍台中市議員陳廷秀指出，台中火力發電廠燃氣機組即將啟用，未來台中的空氣污染如何因應。

盧秀燕表示，按照期程，現在中火有10部燃煤機組，這幾年在台中市府、市議會努力下，要求中火減煤。她上任時中火每年要燃煤1500萬噸，現在每年降至1200萬噸，台中去年PM2.5（細懸浮微粒）年平均13.9微克，優於全國平均、也是中部以南城市最佳。

她指出，中火新蓋2部燃氣機組，台中市府不反對依照期程在今年與明年上線，她提醒中火與經濟部，當初台中市府同意「先蓋後拆」，條件是2部燃氣機組啟用後，立即拆除現有的2部燃煤機組，要求經濟部履行承諾，不能跳票。

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台中市環保局表示，目前中火10部燃煤機組總裝置容量為550萬瓩，平均每部為55萬瓩，而2部新燃氣機組總容量高達260萬瓩，單部達130萬瓩，高於燃煤機組，新機組發電能力充足，呼籲中火應加速汰舊換新。

盧秀燕指出，在「先蓋後拆」承諾下，中火其餘8部燃煤機組將轉為備用，且要啟用時須地方政府同意，希望經濟部說道做到，「不要跳票」，這些承諾關係到中部人的健康。（編輯：戴光育）1140411