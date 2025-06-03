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南部局部豪雨持續 4日西半部、東南部防大雨

2025/6/3 18:01（6/3 18:31 更新）
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氣象署表示，3日晚至4日清晨，南部地區仍有豪雨。圖為台北市中正區，民眾外出撐傘擋雨。（中央社檔案照片）
氣象署表示，3日晚至4日清晨，南部地區仍有豪雨。圖為台北市中正區，民眾外出撐傘擋雨。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北3日電）氣象署表示，滯留鋒影響，今晚至明晨南部地區仍有局部豪雨，明天西半部、東南部及午後各山區需防局部大雨；下週南海熱帶擾動發展仍待觀察，而今年至今未有颱風生成，前次上半年無颱生成要回溯到2016年。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，今晚至明天滯留鋒面影響，各地易有短延時強降雨，今晚明晨南部地區可能有局部豪雨，明天西半部、東南部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率。

根據中央氣象署網站，今天截至下午5時許，累積雨量以彰化縣大村鄉國道1號達135.5毫米最多，其他縣市部分，花蓮縣光復鄉125毫米、彰化縣大村鄉田洋村及嘉義縣水上鄉皆為117毫米。

林定宜表示，5日鋒面逐漸南移至巴士海峽，易有短延時強降雨，仍然全台有雨，宜花地區、午後各山區仍有局部大雨發生；6、7日轉偏南風，水氣仍多，南部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

林定宜指出，8、9日轉偏南至西南風，各地多雲到晴，清晨至上午中南部地區局部短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨；10日花東地區局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

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溫度方面，林定宜說，明天北部、東北部高溫約24、25度，其他約27、28度，低溫部分，北部、東北部約21度，其他地區約24至26度間；6日之後都高溫都會在30度以上。

林定宜提到，下週南海可能會有熱帶擾動發展，但強度、位置仍有不確定性，需持續觀察。統計1958至2025年，1至6月西北太平洋平均會有4.27個颱風生成，但今年截至目前仍未有颱風，前次1至6月無颱風生成要回溯至2016年。（編輯：李亨山）1140603

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彰雲花防豪雨 西半部、宜蘭及台東有局部大雨
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