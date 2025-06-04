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韓國總統大選李在明預料勝出 致詞感謝選民信任

2025/6/4 01:04
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（中央社首爾3日綜合外電報導）韓國今天舉行第21屆總統大選，共同民主黨候選人李在明有望以大幅差距贏得總統補選，為數月來的政治動盪劃下句點。李在明讚揚選民做出「明智的決定」，並矢言不會讓他們失望。

法新社報導，在韓國前總統尹錫悅宣布戒嚴，讓國家陷入危機整整6個月後，韓國3大主流電視台皆預測李在明將勝選；本次大選投票率暫定達到79.4%，創下28年來新高。

在近半數選票開出後，左傾的共同民主黨候選人李在明以49.01%得票率領先，其次是執政黨國民力量候選人金文洙，得票率為42.62%。

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李在明在住家外發表談話，感謝選民對他的信任。他對記者表示：「我將全力以赴，履行人民託付給我的重大責任與使命，不辜負國民的期待。」

一旦中央選舉管理委員會完成計票並確認結果，李在明就會立即上任。他預計於6月4日立刻就職，任期同樣為5年，至2030年6月3日為止。（譯者：陳昱婷/核稿：洪啓原）1140604

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李在明確定當選韓國總統 時隔3年政權交替韓國總統大選 金文洙承認敗選向李在明表示祝賀
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