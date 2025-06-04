川普簽署公告新措施 6/4起鋼鋁關稅加倍增至50%

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓3日專電）美國總統川普上週宣布，鋼鋁關稅將從目前的25%加倍增至50%，以進一步保護美國的相關產業。他今天正式簽署文件，公告新措施將自美東時間6月4日凌晨起實施；不過，英國輸美的鋼鋁產品關稅將暫時維持在25%。

這將是川普（Donald Trump）於3月12日對所有進口至美國的鋼鐵和鋁實施全面性的25%關稅後，進一步提升鋼鋁相關關稅。他自1月底重返白宮以來關稅措施不斷，盼藉以振興美國經濟、促使製造業回流。

川普今天在這項公告中表示，考慮商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）提供的最新資訊和其他因素後，「我判斷有必要提高先前實施的鋼鋁關稅，以調整鋼鋁產品及其下游產品的進口，好讓這些產品的進口不會對國家安全構成威脅」。

他說：「提高關稅將能更有效反制外國持續向美國市場銷售低價及過剩的鋼鋁產品，進而削弱美國鋼鐵和鋁產業的競爭力。」

根據白宮發布的事實清單，川普正採取行動保護美國重要的鋼鋁產業，「這些產業已受到不公平貿易行為及全球產能過剩的傷害」。鋼鐵和鋁的銷美關稅將由25%增加至50%，新稅率於6月4日生效。

不過，白宮表示，英國輸美的鋼鋁產品關稅將維持在25%，並根據「美英經濟繁榮協議」的進展情況，可能在7月9日開始調整或設立配額。

白宮進一步指出，鋼鐵、鋁產品的關稅僅適用進口商品中的鋼鐵和鋁成分；進口商品中不屬鋼鐵或鋁的成分，將適用其他相關關稅。

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美國有線電視新聞網（CNN）日前報導，儘管關稅措施或許可以提振岌岌可危的美國鋼鐵業，但也可能因此推升營建與製造業所需關鍵原料的價格。

報導引述美國商務部數據指出，去年美國總計進口了價值313億美元的鐵與鋼。其中，加拿大是美國最大的鋼鐵來源國，出口到美國的總值達76億美元。（編輯：陳承功）1140604