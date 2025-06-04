前立委陳歐珀涉收賄護航業者 北檢聲押禁見

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（中央社記者謝幸恩台北4日電）民進黨前立委陳歐珀涉嫌於立委任內收受物流公司不正利益，並提出修法護航業者，北檢昨天針對陳歐珀等人發動搜索約談。檢察官訊後，今天清晨聲押禁見陳歐珀。

台北地檢署表示，經檢察官訊問後，認為陳歐珀涉犯貪污治罪條例對於職務上行為收受賄賂或不正利益、公務員財產來源不明及違反洗錢防制法洗錢罪等，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有逃亡、勾串共犯或證人及湮滅證據之虞，並有羈押之必要，向法院聲請羈押禁見。

此外，同案被告陳歐珀妻子徐慧諭以新台幣80萬元交保、洪姓被告300萬元交保、許姓被告30萬元交保、葉姓被告10萬元交保，另一名洪姓被告50萬元交保，其餘均請回。

檢廉獲報，陳歐珀在民國105年至109年立委任內期間，涉嫌收受聯興國際物流公司不正利益或賄賂，藉其立委職權，以召開協調會、公開質詢等方式，提出多件法案或修正法案以護航業者。

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檢廉掌握，民國107年間，一艘貨輪停靠於基隆港，不慎撞上聯興公司的貨櫃與機具，導致業者蒙受重大損害，因當時商港法未把私人貨運公司列為管理範圍，聯興公司因而請託時任立委陳歐珀協助。

台北地檢署昨天指揮廉政署執行搜索陳歐珀、聯興物流時任負責人洪姓男子等人的住居所與公司等地，並約談陳歐珀、徐慧諭、洪男等人。（編輯：黃名璽）1140604