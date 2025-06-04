前立委陳歐珀涉貪護航業者 移送北檢複訊

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（中央社記者謝幸恩台北4日電）前民進黨立委陳歐珀涉嫌於立委任內收受物流公司不正利益，並提出修法護航業者，檢廉昨天針對陳歐珀等人發動搜索約談。陳歐珀今天凌晨移送北檢複訊，面對媒體詢問不發一語。

此外，同案被告陳歐珀妻子徐慧諭移送地檢署複訊，檢察官訊後諭令新台幣80萬元交保。

檢廉獲報，陳歐珀在民國105年至109年立委任內期間，涉嫌收受聯興國際物流公司不正利益或賄賂，藉其立委職權，以召開協調會、公開質詢等方式，提出多件法案或修正法案以護航業者。

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檢廉掌握，民國107年間，一艘貨輪停靠於基隆港，不慎撞上聯興公司的貨櫃與機具，導致業者蒙受重大損害，因當時商港法未把私人貨運公司列為管理範圍，聯興公司因而請託時任立委陳歐珀協助。

台北地檢署昨天指揮廉政署兵分14路，執行搜索陳歐珀、聯興物流時任負責人洪姓男子等人的住居所與公司等地，預計帶回陳歐珀、徐慧諭、洪男等9名被告與1名證人，全案朝違反貪污治罪條例違背職務行為、收賄罪等方向偵辦。（編輯：洪啓原）1140604