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白宮證實NASA署長提名人選有變 馬斯克盟友遭撤
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白宮證實NASA署長提名人選有變 馬斯克盟友遭撤

2025/6/1 10:17（6/1 10:26 更新）
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白宮表示，美國總統川普打算撤銷由企業家艾薩克曼（圖）出任NASA署長的提名。（路透社）
白宮表示，美國總統川普打算撤銷由企業家艾薩克曼（圖）出任NASA署長的提名。（路透社）
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）白宮今天表示，美國總統川普打算撤銷提名企業家艾薩克曼（Jared Isaacman）出任美國國家航空暨太空總署（NASA）署長。

法新社報導，艾薩克曼為億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的親密盟友。川普去年12月在重返白宮前曾表示，他希望艾薩克曼這位電子支付公司Shift4 Payments執行長、首位太空漫步的民間太空人來擔任下一任NASA署長。

但「紐約時報」（The New York Times）今天報導指川普將撤銷這項提名，並引述匿名消息人士說，總統在得知艾薩克曼曾捐款給知名的民主黨人士之後，作出上述決定。

當被問到紐時的報導時，白宮證實這項提名有變動。

白宮在給法新社的一封電子郵件中表示：「至關重要的是，下一任NASA署長必須完全符合川普總統的『美國優先』（America First）議程。」

「川普總統很快就會親自宣布替代人選。」

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法新社報導，由於馬斯克昨天正式離開在政府效率部（DOGE）的職位，白宮今天宣布更換NASA署長提名人選似是進一步疏遠馬斯克。

據報導，馬斯克曾直接向川普遊說，讓艾薩克曼擔任NASA署長。由於艾薩克曼與馬斯克的太空科技公司SpaceX有過重大商業往來，這引發外界質疑可能存在利益衝突。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140601

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