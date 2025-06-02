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馬斯克辭去川普政府職務 受訪曝不想當代罪羔羊

2025/6/2 21:00（6/2 21:08 更新）
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億萬富豪馬斯克。（路透社）
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克最近辭去美國「政府效率部」的職務，他接受美媒專訪時坦言，他認同川普政府的許多做法，但雙方也存在分歧，他無意為「川普政府所做的一切」承擔責任。

馬斯克（Elon Musk）是川普（Donald Trump）2024年總統大選選戰的最大金主，並於川普入主白宮後掌管「政府效率部」（Department of Government Efficiency，DOGE）。

但上月，馬斯克終於離開華府，辭去「政府效率部」職務，並於27日接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）節目「週日早晨」（Sunday Morning）的專訪。

馬斯克受訪時提及，他認為，後來的狀況「有點不公平」，因為政府效率部變成所有問題的「代罪羔羊」，只要有任何裁減，無論是否屬實，每個人都會怪罪DOGE。

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馬斯克表示，他認同川普政府的許多做法，但雙方也有一些意見分歧，有些事情他並不完全認同，但他「很難在專訪中提出這些事情，因為這會引發爭議」。

他指出：「所以我有點進退兩難。我不想公開批評政府，但我也不想為這個政府所做的一切事情承擔責任。」（譯者：陳正健/核稿：施施）1140602

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