卸下政府職務 馬斯克：會持續當川普朋友及顧問

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓30日專電）將卸下美國政府職務的億萬富翁馬斯克今天在白宮記者會表示，他作為特殊政府雇員的日子結束並不代表政府效率部的結束，「而是真正的開始」；未來會持續當川普的朋友及顧問。馬斯克也解釋，眼角瘀青是被5歲兒子打了一拳造成。

川普（Donald Trump）重返白宮後創設的政府效率部（DOGE）尋求大幅減少政府開支，包括透過大量裁員。而世界首富、科技大亨馬斯克（Elon Musk）被公認是這個部門的實際領導人，他過去幾個月以來，經常出入白宮、出現在川普身旁，包括多次參與內閣會議。

不過，馬斯克在日前播出的訪問中批評川普的減稅法案，稱成本過高，且會影響他與政府效率部的合作，隨即傳出他將卸下政府職務的消息。他28日於社群媒體X發文，感謝川普「給予我這個削減浪費性支出的機會」，川普昨天則預告，將與馬斯克一同召開記者會。

馬斯克今天一身黑，與川普一同出席白宮橢圓形辦公室的記者會，並戴著寫有DOGE字樣的黑色鴨舌帽。在場媒體注意到馬斯克右眼眼角出現明顯瘀青，據外媒報導，他回應解釋，這是他和5歲兒子X打鬧時，被對方打了一拳所造成。

川普在記者會中向馬斯克及其團隊表達感謝並說，其中大多數人會留下來，政府效率部的成果會在未來顯現，「甚至一兩年後，就會看到豐碩成果」。

馬斯克則說，他作為特殊政府雇員的日子必須結束，但「這不是政府效率部的結束，而是真正的開始」。歷經134個日子，他在未來幾天將卸下政府職務，「但政府效率部團隊只會越來越強大，影響力會越來越強」。

馬斯克表示，他有信心，未來將看到削減浪費性支出及政府開支減少的金額高達一兆美元。他未來也會持續造訪白宮，繼續當川普的朋友及顧問。

他說：「如果有任何總統希望我做的事，我隨時為總統效勞。」

外電報導，馬斯克卸下政府職務的時機點正值他對自己推動削減開支的角色日益失望。這位南非出生的科技大亨過去幾個月經常出現在川普身旁，但他其實早已逐步退居幕後，轉而專注於自家的太空探索科技公司（SpaceX）與特斯拉（Tesla）電動車事業。

53歲的馬斯克在川普政府內部崛起的速度，猶如他旗下SpaceX火箭升空般迅速。他是川普2024年總統選戰的最大金主，自那時起便成為川普親信，一舉打破兩個如此自負之人永遠合不來的預言。

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然而，不擅社交的馬斯克終究難以掌握美國政治的現實面。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）的卡瑪克（Elaine Kamarck）告訴法新社，真正的裂痕「始於3月中旬，當時在橢圓形辦公室和內閣會議室舉行了幾場會議，當時馬斯克與人爆發爭執」。（編輯：徐睿承）1140531