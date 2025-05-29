馬斯克罕見與川普分歧 對「大而美」支出法案失望

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）億萬富翁馬斯克（Elon Musk）日前受訪時直言批評美國總統川普主導的支出法案，這是他卸下削減政府支出的重責以來，首度與川普出現重大分歧。

法新社報導，這位南非出生的科技大亨表示，川普的法案會增加赤字，並破壞「政府效率部」（DOGE）的工作成效；這項行動已經解雇數以萬計聯邦政府職員。

馬斯克也抱怨政府效率部已經成為外界對政府不滿的「代罪羔羊」。馬斯克先前經常出現在川普身邊，後來淡出，專注回到自家太空探索科技公司（SpaceX）與電動車大廠特斯拉（Tesla）事業。

馬斯克接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪問時表示：「坦白說，我對如此龐大的支出法案感到失望…這項法案不僅會增加預算赤字，還會破壞政府效率部團隊正在進行的工作。」訪談內容摘要於昨天晚間播出。

川普口中「一項大而美法案」（One Big, Beautiful Bill Act）上週在聯邦眾議院通過，目前將送往聯邦參議院審議，法案提供大規模減稅與開支刪減，是川普國內政策的核心。

但批評人士警告說，這套法案將重創健保體系，並可能在10年間讓聯邦赤字增加多達4兆美元。

馬斯克受訪指出：「法案可以龐大也可以美麗，但我不知道它能否又大又美。這是我的個人看法。」完整訪談內容將於6月1日播出。

白宮尋求淡化任何對美國政府支出政策的歧見，不過沒有直接點名馬斯克。

馬斯克的評論播出後，川普副幕僚長米勒（Stephen Miller）在馬斯克的社群媒體X上表示：「大而美法案並不是年度預算案。」

米勒補充表示，根據參院規定，所有政府效率部的開支削減措施都必須透過另一項針對聯邦官僚制度的法案來執行。

儘管如此，馬斯克的言論仍代表他與共和黨籍的川普之間出現罕見分歧。馬斯克曾大力協助川普重返白宮，也是川普2024年競選活動的最大金主。

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馬斯克今天表示，他將卸下在政府內部擔任的職務。馬斯克先前領導政府效率部，推動大規模削減聯邦支出的爭議性計畫。

他在X上寫道：「隨著我作為特別政府雇員的預定任期結束，我想感謝川普總統給予我這個削減浪費性支出的機會。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1140529