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馬斯克離開川普政府 白宮官員證實離職
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馬斯克告別川普政府 白宮官員證實離職

2025/5/29 12:12（5/29 12:22 更新）
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科技大亨馬斯克（左）28日宣布將卸下在美國政府內部擔任的職務。（路透社）
科技大亨馬斯克（左）28日宣布將卸下在美國政府內部擔任的職務。（路透社）
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）科技大亨馬斯克（Elon Musk）今天宣布將卸下在美國政府內部擔任的職務，白宮官員證實他「今晚離職」。

馬斯克先前領導政府效率部（DOGE），推動大規模削減聯邦支出的爭議性計畫。他在社群媒體X上寫道：「隨著我作為特別政府雇員的預定任期結束，我想感謝川普總統給予我這個削減浪費性支出的機會。」

路透社報導，一名白宮官員今天晚間證實馬斯克離開政府，稱他「將於今晚離職」。

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報導指出，馬斯克是閃電辭職。知情人士透露，他在宣布離職前並未與川普進行正式談話，還說他離職是「高層」決定。

目前不清楚他離職的具體原因，不過他在昨天播出的訪問中曾批評川普的減稅法案，稱成本過高，而且會影響他與政府效率部的合作。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1140529

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