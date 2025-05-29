馬斯克：持續測試Model Y自駕車 目標6月交付

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（中央社奧斯汀29日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克今天表示，特斯拉一直在德克薩斯州奧斯汀測試Model Y自動駕駛汽車，目標在6月交付第1輛。與此同時，傳聞特斯拉即將發表自動駕駛計程車。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）今年稍早曾表示，Model Y發表的時候將從10或20輛開始。

馬斯克今天在X平台發文說：「比原定計畫提前一個月。」他還說測試時沒有發生任何「事故」。

他之前曾經表示，特斯拉（Tesla）目標於6月底前開始測試自動駕駛計程車（Robotaxi）。

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數小時前才剛宣布自己將離開川普政府的這位億萬富豪雖然沒有提到發表時程，彭博（Bloomberg News）報導，特斯拉目標6月12日在奧斯汀（Austin）推出自動駕駛計程車服務。

特斯拉沒有立即回覆路透社在非上班時間提出的置評請求。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1140529