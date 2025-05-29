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傳馬斯克因惹怒美高層閃辭 特斯拉股東要求全職

2025/5/29 13:16（5/29 13:32 更新）
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）科技大亨馬斯克今天宣布卸下在美國政府擔任的職務，據報部分高層官員不滿他批評總統川普的減稅法案。與此同時，電動車大廠特斯拉股東要求董事會讓馬斯克全職工作。

馬斯克（Elon Musk）先前領導美國政府效率部（DOGE），推動大規模削減聯邦支出的爭議性計畫。他今天在社群媒體X上表示感謝美國總統川普「給予我這個削減浪費性支出的機會」。

路透社報導，一名白宮官員今天晚間證實馬斯克離開政府。報導指出，馬斯克是閃電辭職。知情人士透露，他在宣布離職前並未與川普進行正式談話，還說他離職是「高層」決定。

目前不清楚他離職的具體原因，不過他在昨天播出的訪問中曾批評川普的減稅法案，稱成本過高，而且會影響他與政府效率部的合作。

知情人士透露，白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）等部分高層官員對他的言論尤其惱火，且白宮被迫致電共和黨參議員，重申川普支持這項法案。

美國「華盛頓郵報」和財經媒體CNBC報導，一群特斯拉（Tesla）股東今天致函董事長丹候（Robyn Denholm），要求保證執行長馬斯克每週至少工作40小時為特斯拉效力，因為他過去一年大部分時間都專注於聯邦政府事務。

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他們寫道，特斯拉正面臨「危機」，部分原因是馬斯克的「缺席」以及董事會似乎「不願意為所有特斯拉股東最佳利益行事」。

馬斯克本週曾說，他打算將更多心力放在自身的業務上，除了特斯拉外還有人工智慧（AI）新創公司xAI和太空探索科技公司（SpaceX）。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1140529

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