紐時：馬斯克輔選期間服用大量K他命 自曝膀胱出問題

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）「紐約時報」今天報導，受美國總統川普倚重的美國科技業億萬富豪馬斯克在去年選戰期間服用大量K他命，導致膀胱出問題。消息曝光正值馬斯克準備召開他告別川普政府記者會。

法新社報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）是川普（Donald Trump）去年選戰最大金主，今天是他領導川普政府削減開支工作的最後一天。就在他即將與川普在白宮會見媒體前幾小時，「紐約時報」（The New York Times）指他用藥行為造成問題的消息曝光。

據紐時報導，馬斯克除了K他命（ketamine）也服用搖頭丸和迷幻蘑菇，且去年他在各地奔走時隨身攜帶藥盒，但目前不清楚他在領導川普新創的所謂「政府效率部」（Department of Government Efficiency，DOGE）期間是否也用藥。

紐時報導說，馬斯克曾向他人表示，K他命已經影響到他的膀胱；而這是眾所周知長期服用K他命的後果。K他命是一種麻醉藥物，能造成感知脫離意識。

馬斯克過去曾承認服用K他命，說是醫生為了治療他的「負面心態」而開給他的藥，並暗示服用這類藥物對他工作有幫助。

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馬斯克尚未就紐時報導置評，白宮則予以淡化處理。白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）被媒體記者問及是否擔憂馬斯克用藥情況，他回答：「我們會擔心的藥物，是從南部邊界跨境而來。」

米勒另外接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，被問及馬斯克為白宮效力期間是否曾接受藥檢，他回覆說：「你們今天將有機會親自向伊隆（馬斯克名）詢問任何你們想問的問題。」（譯者：李佩珊/核稿：張正芊）1140531

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