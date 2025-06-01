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馬斯克否認服用K他命 痛批紐約時報「胡說八道」

2025/6/1 08:59
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）科技業億萬富豪馬斯克今天反駁「紐約時報」一篇有關他2024總統大選期間曾食用大量K他命等麻醉藥品的報導，說紐時「胡說八道」。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）是川普2024年總統大選選戰的最大金主，並於川普入主白宮後掌管「政府效率部」（Department of Government Efficiency，DOGE）。

「紐約時報」（The New York Times）昨天報導，2024年選戰期間馬斯克的K他命（ketamine）用量之大，導致他膀胱出問題。

據紐時報導，馬斯克除了K他命也服用搖頭丸和迷幻蘑菇，且去年他在各地奔走時隨身攜帶藥盒，但目前不清楚他在率領政府效率部期間是否也用藥。

馬斯克今天在社群平台X發文表示：「澄清一下，我沒有服用藥物！『紐約時報』完全是胡說八道。」

他還說：「我幾年前曾試過『處方開立』的K他命，也在X上講過，所以這根本不算新聞。它對走出黑暗的心理低潮有幫助，但我之後就沒再用了。」

昨天是馬斯克領導政府效率部的最後一天，在白宮告別會上，站在川普身旁的他眼尾有明顯瘀青。

由於紐時才剛報導馬斯克涉嫌用藥，他接著就帶傷出席告別會，引發大量關注。

馬斯克表示，這道傷是他和5歲兒子X打鬧時造成的，當時他叫孩子往他臉上打。

馬斯克補充說：「結果他真打了。沒想到連一個5歲小孩揍你一拳，其實真的會…」話說到一半就沒說下去了。

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昨晚有記者詢問川普是否知道馬斯克「經常用藥」時，川普回答：「我不知道。我認為伊隆（馬斯克的名字）是個很棒的人。」

馬斯克先前即承認使用過K他命，表示這是醫生開立處方來治療「負面心態」的藥物，並暗示服用這類藥物對他工作有幫助。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1140601

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