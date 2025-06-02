馬斯克被爆捐精給日本女歌手 濱崎步：不是我

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（中央社記者戴雅真東京2日專電）日本女歌手濱崎步今天更新Instagram限時動態，對最近網路上流傳億萬富豪馬斯克（Elon Musk）是她「孩子的爸」予以否認，直接說「我孩子的父親不是伊隆・馬斯克先生」。

濱崎步在第一則限動說，「我一直保持沈默，但差不多該發聲了？」接著第二則說，「我孩子的父親不是伊隆・馬斯克先生。」

濱崎步的第3則限動口氣較為輕鬆，「不過呢，我懂的，有些人覺得這很像我。連我媽都笑說，『這則新聞看起來好像在說妳耶』。老實說，如果我是別人，大概也會說『這是AYU吧？』」

濱崎步對傳言予以否認，她說，「但是，錯的事情就是錯的。與我的形象無關。為了將來我的孩子Google的時候不會看到錯誤資訊，我現在要好好澄清。以上。」

謠言起於5月31日的報導。作家艾希莉．聖克萊（Ashley St. Clair）向「紐約時報」爆料，馬斯克曾向她炫耀自己「在世界各地都有孩子」，甚至包含一名「日本流行女歌手」，而且只要有人想生孩子，他就願意提供精子。

聖克萊說，馬斯克對於出生育率下降問題感到憂心，「他覺得去捐精是一種利他主義，他真心認為人類就該生小孩。」馬斯克確實在社群媒體X多次關切生育率問題。

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報導一出，日本網友紛紛開始猜測誰是這名「日本流行女歌手」，在2019年與2021年連生兩娃，但沒有公布孩子父親身分的濱崎步，成了被猜測最多的對象。

濱崎步經歷過多段戀情與婚姻，最知名的是與Avex社長、音樂製作人松浦勝人的婚外情，以及與TOKIO成員長瀨智也的戀情，但都沒有修成正果；她在2011年與2013年的兩段婚姻也都離婚告終。2020年元旦，她宣布於2019年11月產下一子，但沒有公開孩子生父的身分，也表示沒有結婚打算，之後在2021年5月宣布產下第2胎，兩個孩子是同一個父親。（編輯：陳慧萍）1140602