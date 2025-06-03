加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
馬斯克
新聞專題
馬斯克1/300
首頁 / 國際

馬斯克旗下xAI發債籌資 傳摩根士丹利承銷

2025/6/3 11:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約2日綜合外電報導）媒體今天報導，馬斯克旗下人工智慧公司xAI正透過發售50億美元債務來籌措資金，由摩根士丹利（Morgan Stanley）承銷，xAI並希望啟動3億美元釋股交易，實現1130億美元估值。

彭博（Bloomberg News）援引知情人士報導，此次發債今天啟動，包括一筆B類定期貸款、一筆固定利率定期貸款和優先擔保票據，所得款項將用於一般公司用途。承諾截止日期定於6月17日。

英國「金融時報」（Financial Times）引述知情人士指出，此次釋股允許員工將持股轉讓給新投資人，預計二次股票發行之後將進行更大規模的投資，屆時xAI將向外部投資人提供新的股權。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這家人工智慧新創公司3月收購馬斯克（Elon Musk）的社群媒體業務X，馬斯克當時表示，這筆交易對xAI的估值為800億美元，對前身為推特（Twitter）的X估值為330億美元。

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克最近辭去川普政府職務，結束在政府效率部（Department of Government Efficiency）領導政府全面削減成本運動的4個月混亂任期。不過，美國總統川普表示，馬斯克仍將擔任親近幕僚。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1140603

#川普
#金融時報
#馬斯克
#摩根士丹利
#xAI
#政府效率部
川普
俄烏第2輪和談未達成停火協議 雙方立場要求一覽哈佛尋求法院解凍經費 宣稱危及國安公衛研究
馬斯克
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
馬斯克被爆捐精給日本女歌手 濱崎步：不是我
14
更多編輯台推薦新聞：