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馬斯克Neuralink募195億元 腦機介面進入臨床試驗

2025/6/3 18:20（6/3 18:48 更新）
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馬斯克旗下大腦晶片新創公司Neuralink2日表示，大腦植入設備已進入臨床試驗階段。（路透社）
馬斯克旗下大腦晶片新創公司Neuralink2日表示，大腦植入設備已進入臨床試驗階段。（路透社）
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（中央社紐約2日綜合外電報導）美國科技鉅子馬斯克（Elon Musk）的大腦晶片新創公司Neuralink今天宣布，其大腦植入設備已進入臨床試驗階段，並在最新一輪融資中籌集了6.5億美元（約新台幣195億元）。

Neuralink表示：「這筆資金將協助我們把技術惠及更多人，幫忙那些醫療需求未獲滿足的人恢復獨立生活，並突破腦機介面的極限。」

Neuralink已在3個國家啟動該設備的臨床試驗。這種設備內建晶片，可處理傳輸到電腦或手機的神經訊號。

據Neuralink表示，5名重度癱瘓患者正在使用Neuralink，用他們的意念控制數位和實體設備。

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Neuralink的語音恢復設備上月獲得美國食品暨藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration）的「突破性」標籤，去年，Neuralink的視力恢復設備也取得同樣的標籤。

根據美國食藥局官網介紹，這項突破性設備計畫的目的，在於透過加快開發、評估和審查，為患者和醫療保健供應者提供及時取得醫療設備的途徑。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1140603

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