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親密戰友關係變調 川普對馬斯克失去耐性

2025/6/5 07:58（6/5 08:13 更新）
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左為美國總統川普，右為富豪馬斯克。（Brandon Bell/Pool via 路透社）
左為美國總統川普，右為富豪馬斯克。（Brandon Bell/Pool via 路透社）
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（中央社記者廖漢原紐約4日專電）美國總統川普與昔日競選戰友馬斯克分道揚鑣，「華爾街日報」報導，川普對惡言相向的馬斯克感到不悅，已失去耐性。白宮官員認為，現在難以論定兩人關係，川普會原諒人，但不會忘記遭言語蔑視。

富豪馬斯克（Elon Musk）以措辭強烈「令人作嘔的可憎之物」形容川普（Donald Trump）政府的支出法案激怒了川普。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述不具名白宮資深官員的說法，川普對馬斯克痛批減稅法案的決定感到不悅，對親密共事4個月的特斯拉（Tesla）執行長升高抨擊感到不解，川普身邊資深顧問也沒料到他會攻擊川普。

知情人士指出，川普馬斯克聯盟關係緊繃，也與白宮更換國家航空暨太空總署（NASA）署長提名人企業家艾薩克曼（Jared Isaacman）有關，艾薩克曼是馬斯克在業界的親近盟友。

艾薩克曼曾捐款民主黨是遭撤銷提名的表面因素，他表示早在數月前就已公開捐款紀錄。

一名瞭解事件人士指出，白宮人事決定惹怒了馬斯克，他上週末向身邊同仁抱怨，去年捐款數億美元讓川普當選，結果卻是艾薩克曼被撤銷提名。航太總署人事變化讓沮喪的馬斯克加碼批評減稅。

馬斯克近期不斷在社群平台X推文，不認同川普對外課徵高關稅及對內減稅的政策，威脅動員支持者，讓贊成增加政府債務「惡劣法案」的共和黨國會議員落選。4日更在有2億人追蹤的個人X帳戶要求國會兩院「追殺法案」（KILL the BILL），川普在個人社媒貼出「馬斯克本週起離職」回應。

川普上週安排白宮橢圓辦公室歡送馬斯克離開政府效率部的戲碼。過去幾個月，馬斯克公開批評川普貿易政策，與白宮顧問衝突，這些都被表面的和諧掩飾，川普與團隊官員對馬斯克感到懷疑與挫折。

一名白宮官員認為，現在還太早論定兩人是否會持續堅強的關係，川普會原諒人，但不會忘記遭到這種蔑視。

知情人士表示，川普團隊早就擔心昔日戰友馬斯克離開白宮後，會更肆無忌憚批評政府，部分官員鼓勵共和黨議員在社群貼文感謝馬斯克，希望避免發生衝突。

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馬斯克不滿川普政府稅務法案撤銷電動車免稅額，但白宮官員認為，他將個人經濟利益擺在民眾利益之前。

聯邦眾議院上月已通過包括減稅、增加邊境開支、減少醫療補助（Medicaid）、削減潔淨能源免稅額與食物補貼等內容的「大而美法案」，參院預料將做調整，全案將再回到眾院表決。馬斯克挑起共和黨內預算強硬派的聲勢，情勢更見複雜。（編輯：陳承功）1140605

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