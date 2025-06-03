早安世界》烏克蘭深入數千公里奇襲 無人機重創俄國戰略空軍
烏克蘭無人機奇襲俄西伯利亞 跨數千里「木馬屠城」掀震撼
烏克蘭「蜘蛛網」行動1日在針對4座俄羅斯空軍基地發動無人機攻擊，其中一處距烏俄邊境遠達4300公里。烏克蘭安全局宣稱34%載有巡弋飛彈的俄羅斯戰略轟炸機被毀，損失達70億美元（約新台幣2275億元）。俄羅斯國防部則證實，位於俄羅斯北極地區莫曼斯克州與西伯利亞東部的伊爾庫次克州的軍事基地遭無人機攻擊。「蜘蛛網」行動歷經1年半策畫，以「木馬」形式將無人機走私至俄國境內。烏克蘭總統澤倫斯基說，這是3年多來距離最遠的作戰行動，成果「輝煌」。有分析家認為，澤倫斯基這一步的用意是在和平會談前施壓俄羅斯。（看完整報導）
鋒面影響今變天全台有雨 6日起各地防35度高溫
中央氣象署2日對雙北、花東發布高溫資訊，最高溫花蓮縣玉里鎮測到攝氏37.9度，其次是新北市新店區36.4度、台北市士林區36.2度。3日白天鋒面開始影響北台灣，隨著鋒面由北而南移動、滯留，全台有雨，西半部及午後各地山區有局部大雨發生。台北3日白天高溫約攝氏27到31度，預估最涼的時間落在4日，北部全天約22至25度，5日氣溫就會略為回升，6日起各地高溫約34、35度左右。（看完整報導）
葉伊恬大滿貫賽資格取消爭議 桌協二度聲明未道歉體育署暫停補助
桌球協會擅自取消葉伊恬WTT美國大滿貫賽的參賽資格，體育署要求桌協道歉，2日桌協先是在官網公布體育署長鄭世忠要求桌協道歉的訊息，接著發聲明表示虛心檢討各界批評指教，但未道歉。教育部次長張廖萬堅表示，全案已造成選手實質參賽權益受損，協會管理階層對外說明態度消極，未積極回應社會輿論關切，嚴重損及協會專業治理形象。體育署已發函予以警告及暫停選手培訓及參賽之外各項補助經費，並要求公開致歉，如果未如期改善，教育部支持體育署依國民體育法規定，撤免協會秘書長，重整桌協運作。（看完整報導）
李鴻鈞為公務車爭議道歉 3監委送紀律委員會、李俊俋案司法調查
監察院多人涉私用公務車，監察院副院長李鴻鈞3日說，他要代表監察院跟社會大眾說抱歉，除了把3名被揭露私用公務車的監委移送紀律委員會，也會全面檢討派車單等制度。此外，北檢已啟動調查且到過監察院。李鴻鈞表示，後續還有沒有其他人涉案，他也沒辦法確認，有被揭露就送紀律委員會。（看完整報導）
納夫羅茨基贏得波蘭總統大選 仰慕川普、反對烏克蘭入北約
波蘭總統大選官方結果2日揭曉，民族主義歷史學者納夫羅茨基（Karol Nawrocki）確定勝出。他競選時曾說「社會福利將優先提供給波蘭人」，聲稱「烏克蘭沒有為波蘭人的付出表達感激」，除了指責烏克蘭總統澤倫斯基傲慢無禮，也反對烏克蘭加入北約。此外，納夫羅茨基仰慕美國總統川普，曾表示波蘭應專注於塑造和主導歐洲與川普的關係。總統賴清德在社群平台X發文以波蘭文及英文向納夫羅茨基表達祝賀，期待與波蘭攜手創造新的里程碑，以深化合作、共同維護全球和平與繁榮。（看完整報導）
專題／韓國總統大選保守派陷劣勢 新政府將面臨國政正常化難題
韓國3日將選出新任總統，與3年前大選時拉鋸的選情相比，這次因為前總統尹錫悅宣布戒嚴而遭彈劾事件影響，保守派執政黨在政黨、社會及候選人層面都陷入劣勢。未來的新政府如何使先前因執政黨與最大在野黨拉鋸、以及戒嚴事件而停滯的國政恢復正常，並挽救低迷的經濟成長預期，將成為重點課題。（看完整報導）
六四36週年近 中國財政吃緊但監控異議人士力道不減
「六四」事件36週年將至，中國各地異議、維權人士及人權律師一如往年受到行動限制，知名獨立記者高瑜甚至因此無法在海外社交媒體發文。美媒報導，儘管各地政府財政吃緊，但中國當局在這一政治敏感時刻的維穩力度絲毫未減。（看完整報導）
中火5機組遭指無許可證仍燒煤 台電澄清依法操作
監督施政聯盟、台灣生態學會等多個中部環保團體2日指控中火有5部燃煤機組缺乏有效許可證，卻仍持續燒煤。環團要求台中市立委應提出「空污法」修正案，市長盧秀燕也認同應修法，並表示應讓地方政府有實際參與權。台電對此澄清，台中電廠5部機許可證至明年底，另5部機有2部申請展延審查超過5年、3部審查近9個月，台電持續配合市府審查權限，但對於市府不處理審查反而指控中火無照運轉，台電深感遺憾。（看完整報導）
義大利修女趙秀容辭世 6月6日竹市北大教堂辦殯葬彌撒
奉獻台灣逾半世紀，走遍尖石鄉部落、創辦幼兒園的義大利修女趙秀容近日辭世，享壽93歲，幾乎那羅部落族人都曾受她照顧，如今不捨將送別，6日於竹市北大天主教堂舉行殯葬彌撒。趙秀容過去受訪表示，「能付出多做一點是一點，直到最後被天主帶走離開這個世界，而台灣是我的家。」如今她如願長眠在這片深愛的土地上，永遠與台灣相伴。（看完整報導）
菲律賓下水道「貞子」可能被任命為社福大使
日前從菲律賓首善之區馬卡蒂市下水道爬出、被稱為「菲版貞子」的拾荒女，有可能被菲律賓社會福利部任命為社福大使，讓更多街友願意相信政府，並接受政府協助。社福部同時也宣布為「蘿絲」提供8萬披索（約新台幣4300元）的現金，協助她實現返鄉開雜貨店夢想，並安排焊接技能訓練，給她的男性伴侶。（看完整報導）
開箱老照片》徐懷鈺同志酒吧Funky開唱
Funky於民國80年轉型成同志酒吧，106年結束營業，是台灣同志運動的重要空間。作為台北多元夜生活的象徵，Funky常是金馬獎典禮後群星聚會地點，吸引張國榮、關錦鵬、劉嘉玲、梁朝偉、梁家輝等人造訪。民國96年徐懷鈺發行第6張個人專輯「Bad Girl」，擺脫青澀可愛形象，在台北同志酒吧Funky開唱吸引大批人潮。（看完整報導）
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- 早安世界》烏克蘭深入數千公里奇襲 無人機重創俄國戰略空軍2025/06/03 07:57
- 2025/06/02 07:30
- 2025/06/01 07:32
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