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台電：市府不處理中火機組展延申請 反控無照是抹黑

2025/6/2 18:49（6/2 19:05 更新）
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圖為台中發電廠。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北2日電）台中電廠機組遭指控無照運轉，台電表示，台中電廠機組皆依法運轉，5部機許可證至明年底，另5部機已向台中市府申請展延中，其中2部機審查超過5年，3部機審查近9個月，台電持續配合市府審查權限。

台電表示，對於市府不處理反指控中火機組無照運轉，這是扼殺電廠第一線員工為台中穩定供電所做努力，對此深感遺憾。

多個中部環保團體今天在台中市議會廣場揭露中火有5部燃煤機組缺乏有效許可證仍持續燒煤，環團要求台中市立委應提出「空污法」修正案。市長盧秀燕也認同應修法並表示，應讓地方政府有實際參與權。

台中電廠目前共10部燃煤機組，另有新燃氣機組興建中，預計年底前上線供電。其中燃煤第1、4、5、8、9號等5部機組許可證去年5月經台中市府核發，期限至2026年底。

台電副總經理兼發言人蔡志孟今天表示，根據規定，機組操作許可證應在屆期前3至6個月，向主管機關提出展延申請，中火2、3號機許可證原有效期限至2020年2月24日，台電在2019年11月已向台中市環保局提出展延申請。

蔡志孟表示，第2、3號機因市府過去違法廢止許可，遭當時的環保署於2020年撤銷處分；也就是說，應該回到處分前的展延審查狀態，台中市府應依法繼續審查展延，但至今待市府展延審查已超過5年。依照空污法，機組在完成展延准駁之前，仍可依照原許可證的內容操作。

此外，6、7、10號等3部機組許可證依規定於去年9月提出展延申請，目前同為審查狀態。蔡志孟表示，台中市府已接到展延申請，也同意審查，台電也現場出示向台中市府繳納規費的收據證明，因此回到空污法第30條規定，在審查准駁之前，台電機組可以依照原證許可內容運轉。

蔡志孟表示，台中電廠機組皆依法運轉，對於台中市府指控台電機組無照運轉，這是抹殺台電員工的努力，台電對此深感遺憾，也必須嚴正駁斥及捍衛，希望把事情講清楚。

根據現行空氣污染防制法第30條規定，公私場所固定污染源於許可證屆滿前3至6個月內，向直轄市、縣市主管機關或中央主管機關委託的機關申請展延，因該機關的審查致許可證期限屆滿前無法完成展延准駁者，公私場所固定污染源於許可證屆滿後至完成審查期間內，得依原許可證內容設置、操作或使用。

台電表示，為避免影響台中經濟民生用電需求，依空氣污染防制法於審查期間依原證內容操作。

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台電今天也發布新聞稿表示，台中電廠持續擴大減煤減排，是台中市固定污染源減量最大企業，電廠也在市府持續監督下，2024年用煤量創歷史新低，較2014年國民黨執政時期歷史高點大減超過600萬噸，空污排放近8年更減量近80%。

台電指出，發電是為用電，盧秀燕上任後，台中電廠自2019年起發電已不足台中用電，去年台中市用電量六都第1，近80億度電力缺口由其他縣市電廠支援。台電推動「以氣換煤」新燃氣機組計畫亦遭市府卡關延宕超過1年，否則市府今天批評的現在，低碳低空污的新機組已在運轉，盼市府與台電共同為台中發展、穩定用電攜手向前。（編輯：林家嫻）1140602

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