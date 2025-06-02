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中火5機組無證燃煤 盧秀燕：地方應有實際參與權

2025/6/2 11:22（6/2 11:46 更新）
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台中市長盧秀燕（左）2日接受媒體聯訪，關於中火5機組無有效許可證仍繼續燃煤，環團要求修法，盧秀燕表示她認同立法院應該修法，讓地方政府有實際參與權。中央社記者趙麗妍攝 114年6月2日
台中市長盧秀燕（左）2日接受媒體聯訪，關於中火5機組無有效許可證仍繼續燃煤，環團要求修法，盧秀燕表示她認同立法院應該修法，讓地方政府有實際參與權。中央社記者趙麗妍攝 114年6月2日
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（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中電廠5部燃煤機組無許可證卻繼續燒煤，環團籲修正空污法。台中市長盧秀燕表示，興達電廠也是在地方政府未發出許可就燒煤，她認同應修法，讓地方政府有實際參與權。

監督施政聯盟協會同彰化縣環境保護聯盟、台灣護樹團體聯盟、台灣生態學會、爭好氣聯盟等多個中部環保團體，今天上午在台中市議會廣場，揭露中火有5部燃煤機組缺乏有效許可證仍持續燒煤。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，中火2號及3號機組因超量燃煤，2019年遭台中環保局依「台中生煤管制自治條例」廢證，該條例遭行政院函告無效，地方提釋憲，這2部機組無照運轉超過5年；中火6、7、10號機組今年元旦許可證逾期後，仍無照運轉逾5個月。

許心欣指出，2018年空污法修法，環保署修訂讓未於許可證期限內准駁的固定污染源，可依原許可條件繼續操作，導致中火在無有效許可證下「合法」運轉；呼籲台中立委應提出空污法修正案。

盧秀燕在開議前接受媒體聯訪指出，民間許多行為受到政府管理，政府沒有執照卻在發電，她舉例中秋節民眾烤肉，政府僅開放少數區域，但現卻違法燒煤，「只准州官放火、不准百姓點燈」。

盧秀燕表示，2018年空污法修法「只准放寬、維持現狀」，燃煤機組要逐年降低燃煤量，就必須加嚴；燃煤電廠不只台中電廠，還有高雄興達，現在只准增加或維持現狀，國家對民眾的承諾背道而馳。

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盧秀燕說，興達電廠也是在地方政府未發出許可下就燃煤。她認同立法院應該修法，燃煤電廠要逐年降低燃煤量，才能達到行政院宣示要逐年減碳，國家要做人民的示範。

環保局長陳宏益補充說明，市府撤銷2、3號機組執照，中央把行政處分撤銷，因此目前沒罰則，行政訴訟目前在高等法院暫停審查，因等待生煤自治條例釋憲結果，4年多沒進度；台中電廠新的燃氣機組目前試運轉，市府發給許可證，要求有減煤配套，整廠的污染要一起考量。（編輯：吳素柔）1140602

監督施政聯盟偕同彰化縣環境保護聯盟、台灣護樹團體聯盟、台灣生態學會、爭好氣聯盟等多個中部環保團體，2日上午在台中市議會前廣場舉行記者會，揭露中火有5部燃煤機組缺乏有效許可證仍持續燒煤。中央社記者趙麗妍攝 114年6月2日
監督施政聯盟偕同彰化縣環境保護聯盟、台灣護樹團體聯盟、台灣生態學會、爭好氣聯盟等多個中部環保團體，2日上午在台中市議會前廣場舉行記者會，揭露中火有5部燃煤機組缺乏有效許可證仍持續燒煤。中央社記者趙麗妍攝 114年6月2日
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