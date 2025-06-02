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中火5機組遭指無許可證仍燒煤 台電澄清依法操作

2025/6/2 14:55（6/2 14:58 更新）
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圖為台中發電廠。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中火力發電廠遭指有5部燃煤機組無許可證卻繼續燒煤。台電今天澄清，台中電廠機組依法操作，持續擴大減煤減排，2024年用煤量創歷史新低，空污排放近8年減量近80%。

監督施政聯盟、彰化縣環境保護聯盟、台灣護樹團體聯盟、台灣生態學會、爭好氣聯盟等多個中部環保團體，今天在台中市議會廣場揭露中火有5部燃煤機組缺乏有效許可證仍持續燒煤。環團要求台中市立委應提出「空污法」修正案。市長盧秀燕也認同應修法並表示，應讓地方政府有實際參與權。

台電透過文字稿澄清，強調台中電廠所有機組依法使用，滿足台中用電。1、4、5、8、9號等5部機組許可證，去年5月由台中市府核發，期限至2026年底。

2、3號機因原市府廢止許可處分違反空污法，遭環境部（時為環保署）撤銷處分，2020年起至今，仍為展延待市府審查狀態。6、7、10號等3部機組許可證，依規去年提出展延申請，目前同為審查狀態。為避免影響台中經濟民生用電需求，台電依空污法在審查期間依原證內容操作。

台電表示，台中電廠持續擴大減煤減排，是台中市固定污染源減量最大企業，在市府持續監督下，2024年台中電廠用煤量創歷史新低，較2014年國民黨執政時期歷史高點大減超過600萬噸，空污排放近8年更減量近80%。

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台電提到，發電是為用電，台中電廠自2019年起，發電已不足台中用電，去年台中市用電量六都第一，近80億度電力缺口由其他縣市電廠支援。

台電指出，推動「以氣換煤」新燃氣機組計畫遭市府卡關延宕超過1年，否則現在低碳低空污的新機組已在運轉，盼市府與台電共同為台中發展、穩定用電攜手向前。（編輯：謝雅竹）1140602

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