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賴總統祝賀波蘭總統當選人 盼深化合作共維和平

2025/6/2 19:43
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（中央社記者葉素萍台北2日電）波蘭總統大選官方結果揭曉，民族主義歷史學者納夫羅茨基確定勝出。總統賴清德今天透過社群平台X發文，他以波蘭文及英文向波蘭總統當選人納夫羅茨基表達祝賀，期待與波蘭攜手創造新的里程碑，以深化合作、共同維護全球和平與繁榮。

法新社報導，波蘭國家選舉委員會在所有計票工作完成後表示，納夫羅茨基（Karol Nawrocki）以50.89%的得票率擊敗拿下49.11%的佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski）。

賴總統透過社群平台X發文表示，誠摯祝賀納夫羅茨基當選波蘭總統，台灣珍視與波蘭之間堅實的友誼，建立在彼此相互扶持、對自由民主的共同理念之上。期待與波蘭攜手創造新的里程碑，以深化合作、共同維護全球和平與繁榮。（編輯：林克倫、張若瑤）1140602

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