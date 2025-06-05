早安世界》台灣「六四」36週年晚會 逾3000人參與點燈悼念
台灣「六四」36週年晚會 逾3000人參與點燈悼念
1989年6月4日北京天安門廣場示威民眾遭到共軍血腥鎮壓的事件36週年，多個公民團體4日晚間在台北市自由廣場舉行紀念晚會，逾3000人參與。隨著香港「內地化」，台灣已成為全球華人社會少數仍能公開紀念六四事件的地方之一，特別是因為中共當局不承認曾以武力鎮壓，甚至努力抹殺任何有關這次屠殺事件的記憶。根據洩露給澳洲廣播公司的數百頁機密文件，中國透過訓練人工智慧（AI）工具對網路內容進行審查，確保社群媒體平台遵守相關規定，每則貼文都會先由AI系統進行過濾，其中對於任何涉及天安門事件週年紀念的內容特別敏感。（看完整報導）
六四36週年北京維安升級看橋員再現 美國務卿：世界不會忘記
在六四天安門屠殺36週年當天，多國駐港總領事館在社交媒體上傳燭光照片。美國國務卿盧比歐矢言，不會讓中國抹滅36年前天安門廣場示威者遭到鎮壓的記憶。在這個高度敏感的日子，北京循例嚴管，想要前往天安門廣場的民眾需提前預約，街頭盤查變多，北京市區天橋再現看守人員，兩人一組，防止重演民眾在天橋上懸掛抗議布條的事件，甚至有民眾問中國仿ChatGPT研發的DeepSeek應用程式「今天是幾月幾號？」也得不到正常的答覆。（看完整報導）
李在明就任韓國總統 將追究內亂責任、推動與北韓對話合作
韓國第21屆總統李在明正式就任，他在就職典禮上表示將重建因政治紛爭而分裂的國家，並徹底找出真相、追究責任，避免內亂狀態再次出現。李在明從血汗工廠童工一路力爭上游，期間無論是官司醜聞、面對武裝部隊，還是遭歹徒持刀刺頸，都抵擋不了他的總統路。台韓關係未來發展備受關注，學者分析，李在明未來「既不會反美、也不會親中」，對台海問題不介入，台灣反而有機會對話。（看完整報導）
中國科學家涉農業恐怖主義 走私真菌進入美國遭起訴
美國司法部3日表示，2名中國科學家涉嫌將名為「禾穀鐮刀菌」的有毒真菌走私到美國遭起訴。禾穀鐮刀菌會造成小麥、大麥、玉米和稻米的「赤黴病」，在科學文獻中被歸類為「潛在的農業恐怖主義武器」，每年會造成數十億美元損失。（看完整報導）
外送員不得吸菸、食品應完整包覆 違規最高罰2億
衛福部食藥署修正「食品良好衛生規範準則」，要求外送員取得及交付食品時，不得吸菸、嚼檳榔、嚼口香糖，食品應完整包覆，違規最高開罰新台幣2億元。根據新制規定，外送食品前，檢查裝備，保持清潔乾淨；運送過程中，食品應完整包覆，確保食品未遭受污染，避免溫度劇烈變動，並管控外送時間及溫度。另外，需指派管理衛生人員，管理外送員及外送箱的衛生。（看完整報導）
虐童刑責擬加重 法務部長：凌虐未滿7歲兒童致死不得假釋
針對「剴剴」案，立法院司法及法制委員會初審刑法修正草案，提高虐童致死刑度最高至死刑或無期徒刑。朝野均支持加重虐童刑責，但在立法技術上未達成共識，全案交黨團協商。法務部長鄭銘謙說，對兒少凌虐「零容忍」，尤其凌虐未滿7歲兒童致死部分，考慮加重刑度、不得假釋。（看完整報導）
學生學習歷程疑造假 陽明交大、北醫大撤醫學系錄取資格
一名私校高中生遭質疑學習歷程疑似造假，引發議論。原本錄取他的陽明交大表示，書審資料有多處陳述與事實不符，足以影響考試公平性，決議書審成績不計分，取消其醫學系錄取資格。這名學生同時錄取台北醫學大學醫學系，校方說，經審慎討論後，決議取消他的錄取資格。對此，這所私校表示，持續積極關心孩子心理狀況，全力提供協助。（看完整報導）
古林睿煬左側內腹斜肌損傷 預計休息8週
日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手古林睿煬3日先發投到第3局時突然傷退，總計用39球投2.1局無失分，最快球速155公里，最終無關勝敗。火腿隊4日公告，古林睿煬經過檢查後被診斷為左側內腹斜肌損傷，預計需要休息8週才能歸隊。（看完整報導）
美國「大而美法案」國防預算 3600億強化印太嚇阻、台灣防衛力
美國參議院軍事委員會公布川普政府「大而美法案」的國防預算條文，聚焦現代化美國軍隊、強化邊境安全及提升國家安全等，從造艦與海事工業基礎到美國總統川普力推的「金穹」飛彈防禦計畫，整體將在未來十年內增加1560多億美元的國防支出。在「印太嚇阻」項目下，要求撥款120億美元（約新台幣3600億元），內含擴大軍事演習、提升印太部隊戰備實力，並強化台灣防衛能力。（看完整報導）
林昀儒赴中被安排戴紅領巾 體育署：勿藉機矮化台灣
台灣桌球一哥林昀儒近期備戰2025年中國桌球超級聯賽，然而賽前被球團安排戴上象徵中共的紅色領巾與學童互動，照片一出在網路上引發議論。教育部體育署強調，體育運動競賽及交流活動不應有政治因素的干擾，兩岸體育交流應秉持「對等尊嚴、相互尊重」的原則，勿藉機矮化台灣。陸委會也表示，兩岸專業交流不應有涉及統戰或政治的安排。（看完整報導）
開箱老照片》國內航線禁菸
現在飛機上不能抽菸已是常識，但最早並沒有這項規定，因此常有機外白雲朵朵，機內煙霧瀰漫的景象，對飛安與健康都是隱患。交通部民用航空局於1978年6月5日「世界環境日」，宣布禁止乘客於國內航班吸菸。當時經營國內航線的中華航空與遠東航空均在候機室等處張貼禁菸文宣，並由空服員協助宣導。（看完整報導）
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- 早安世界》台灣「六四」36週年晚會 逾3000人參與點燈悼念2025/06/05 07:35
- 2025/06/04 07:50
- 2025/06/03 07:57
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