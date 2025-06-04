外送員不得吸菸、食品應完整包覆 違規最高罰2億

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）衛生福利部食品藥物管理署今天發布修正「食品良好衛生規範準則」，要求外送員取得及交付食品時，不得吸菸、嚼檳榔、嚼口香糖，食品應完整包覆，違規最高開罰新台幣2億元。

衛福部發布修正「食品良好衛生規範準則」，重點包括修正製程及品質管制、檢驗與量測管制、文件與紀錄保存等規定，適用對象由製造業擴大為所有食品業者；增訂改變原設定倉儲、運輸條件者，應有合理原因及依據、抽測運輸車廂體內環境溫度等。

近年民眾愈來愈習慣使用外送平台餐點，這次修正增訂外送平台業提供食品外送服務，其外送員及外送食品過程，應遵循衛生管理規定，其中包含外送員應經衛生安全管理教育訓練，並作成紀錄，外送員取得及交付食品時，不得有吸菸、嚼檳榔、嚼口香糖或其他污染食品行為。

根據新制規定，外送箱應具密封保溫效果，外送食品前，檢查裝備，保持清潔乾淨；運送過程中，外送食品應完整包覆，有確保食品未遭受污染的措施，避免溫度劇烈變動，並有外送時間及溫度管控措施。另外，指派管理衛生人員，管理外送員及外送箱的衛生。

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修正條文新增食品從業人員調理即食食品時，禁止手部同時或接續接觸金錢或其他有污染之虞的物品；於作業場所工作的人員，手部應保持清潔，不得蓄留指甲、塗抹指甲油、指甲彩繪、使用指甲貼片或佩戴飾物，並不得使肌膚上化粧品、藥品及其他物品污染產品。

食藥署食品組長劉芳銘接受媒體聯訪時表示，過去要求製造業食品添加物需「專人、專櫃、專冊」管理，俗稱「三專」，修正後販賣業者也要落實這一塊，今天發布修正即起上路，如發現違規者，經命其限期改正，屆期不改正，處6萬元至2億元罰鍰。（編輯：管中維）1140604