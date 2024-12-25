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公平會3理由禁止UberEats併foodpanda 憂結合後有誘因提高價格及抽成

2024/12/25 17:40（12/25 18:26 更新）
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圖為2大外送平台外送員傍晚穿梭在台北市萬華區街頭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北25日電）UberEats與foodpanda兩大外送平台結合案確定喊卡。公平會今天指出，兩大外送平台結合後，市占率將突破9成，且UberEats不受競爭束縛，對市場造成的限制競爭疑慮遠大於整體經濟利益，也無法透過結合矯正措施確保維持競爭，因此禁止結合。

公平會表示，依Uber與德商Delivery Hero SE簽訂股份買賣協議，Uber及Uber Portier B.V將收購Delivery Hero SE子公司富胖達公司及帝力佛英雄商城公司全部股份，符合公平交易法第10條第1項第2款及第5款的結合型態。

Uber於台灣經營UberEats平台，富胖達公司經營foodpanda平台，均為連接消費者、店家及外送員三方市場的餐飲外送平台。

公平會表示，公平會搜集學者、專家、消保團體、餐飲店家、外送員等意見，進行市場問卷調查，對消費者、餐飲店家面對價格調漲的行為蒐集資訊，並進行競爭法「假設性獨占者檢驗」、「臨界損失分析」等面向的經濟分析。

綜整資訊後，公平會委員會議列出3大理由，駁回結合案。

首先，UberEats與foodpanda結合具有顯著限制競爭疑慮，因爲UberEats主要競爭壓力來自foodpanda，但結合後，此競爭壓力消失，市場上其他零星競爭者帶來的壓力非常有限，換言之，結合後，UberEats將不受競爭束縛，更有誘因提高對消費者的價格及對餐飲業者抽成。

第2，UberEats的交易相對人多是個別消費者或多為中小型餐飲業者，難以透過餐廳外送或其他直接交易管道「繞過」餐飲外送平台，制衡UberEats的市場力，結合後，交易相對人將更欠缺抗衡力量。

第3，雖然結合後，也會帶來正面經濟利益，如外送網路密度提高、更有效率，但公平會認為，結合後的正面與負面效應相比，相當不成比例。

雖然UberEats提出承諾事項，公平會認為，這些只是短期暫時性的行為面矯正措施，且難以重建、維持結合前的競爭狀態。

考量UberEats及foodpanda結合案的限制競爭不利益大於整體經濟利益，且無法透過結合矯正措施確保維持競爭，公平會委員會議決議，依公平交易法第13條第1項規定，禁止結合。（編輯：潘羿菁）1131225

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公平會副主委陳志民（圖）25日說明，UberEats與foodpanda這兩大外送平台結合後，市占率將突破9成，且UberEats不受競爭束縛，對市場造成的限制競爭疑慮遠大於整體經濟利益，也無法透過結合矯正措施確保維持競爭，因此公平會決議禁止結合。中央社記者王騰毅攝 113年12月25日
公平會副主委陳志民（圖）25日說明，UberEats與foodpanda這兩大外送平台結合後，市占率將突破9成，且UberEats不受競爭束縛，對市場造成的限制競爭疑慮遠大於整體經濟利益，也無法透過結合矯正措施確保維持競爭，因此公平會決議禁止結合。中央社記者王騰毅攝 113年12月25日
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