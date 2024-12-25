Uber Eats併foodpanda競爭疑慮大 公平會禁止【獨家】

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業受到外界高度矚目，公平會今天委員會議做出決議，由於競爭疑慮大，將禁止結合。

Uber Eats今年5月14日宣布，將併購foodpanda台灣外送事業，投下震撼彈。此案須經公平會審議，Uber已於113年11月8日提出完整申報資料，而後便進入審查程序。

12月9日，公平會宣布因此案結合後市場集中度增高，具有限制競爭疑慮，為社會關注的重大案件，決定延長審議；不過據了解，公平會今天上午委員會議已經做出決議禁止。

雖然Uber聲明指出，已準備好向公平會提出具有拘束力的承諾與附帶條件，力求為台灣帶來雙贏結果，但公平會認為，此案競爭疑慮太大，決定不予通過結合案。（編輯：林淑媛）1131225