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反Uber Eats併foodpanda 外送員4日集結鳴笛

2024/12/2 16:41
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（中央社記者江明晏台北2日電）為反對Uber Eats併購foodpanda，避免傷害勞動權益，全國外送產業工會等聯盟號召各地外送員在4日下午2時30分，齊聚行政院公平會前同步鳴笛55秒，集體表達反對併購案的立場。

Uber Eats今年5月14日宣布，將併購foodpanda台灣外送事業，交易仍須經公平會等主管機關審核。公平會於11月立案審查，法定期限是12月19日之前要做出決定，必要時可再延長60個工作天。

對於兩大外送平台併購案，除了勞動部持反對併購的意見，外送員也將集結進行陳情抗議，此次發起是由全國外送產業工會帶領、各縣市外送工會以及「反對Uber Eats併購foodpanda行動聯盟」響應。

聲明指出，全國外送產業工會長期關注Uber Eats併購foodpanda結合案對潛在的勞動權益傷害，已獲得全台多個縣市的外送工會響應，將號召至少200名外送員，於4日下午2時30分，集結公平會前進行陳抗活動，全國各地外送員將同步鳴笛55秒，嚴正表達反對Uber Eats併購foodpanda。

根據「反對Uber Eats併購foodpanda行動聯盟」提供的資料，觀察全球各地外送平台市場市占率，Uber Eats若在台灣成功併購foodpanda，將形成9成高市占的一家獨占局面，比其他國家的集中度都高出很多。

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以美國而言，Uber Eats市占28.2%，Door Dash為45.5%，Grubhub為15.5%。南韓Baemin（foodpanda）市占率為59.4%、Coupang Eats為22.7%、Yogiyo是15.1%。新加坡Grab為63%、foodpanda是28%、Deliveroo為9%。

Uber Eats台灣總經理李佳穎先前表示，希望能和公平會討論出對商家、外送夥伴、消費者都有利的方案，Uber Eats也持續和勞動部對話，包括外送夥伴薪酬保障、結構透明與否等議題，希望能有所突破。（編輯：楊蘭軒）1131202

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