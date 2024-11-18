公平會審併購案 Uber Eats：靜候結果盼3方有利

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（中央社記者江明晏台北18日電）公平會啟動兩大外送平台併購案審查，Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，希望能和公平會討論出對商家、外送夥伴、消費者都有利的方案，Uber Eats也持續和勞動部對話，包括外送夥伴薪酬保障、結構透明與否等議題，希望能有所突破。

Uber Eats今天舉行記者會，宣布台灣歌手徐佳瑩為品牌代言人，同時公布2024年台灣用戶消費者趨勢。

Uber Eats今年5月14日宣布，將併購foodpanda台灣外送事業，公平會近期正式啟動審查程序。公平會先前表示，審查時間為30個工作天，換算為今年12月19日，必要時可再延長60個工作天，時間點將落在明年3月。

Uber Eats台灣總經理李佳穎今天受訪時表示，盡全力和公平會討論，期望明年上半年完成交易，但相關時程還是要看公平會進度。

她強調，希望能和公平會討論出一個對商家合作、外送夥伴、消費者都有利的方案，但決定權在公平會，如果最後審查沒有通過，會和以往一樣繼續服務消費者。

至於勞動部持反對併購的意見，李佳穎表示，持續和勞動部對話當中，勞動部先前提出的議題，包括外送夥伴薪酬保障、結構透明與否等，都會深入討論。

Uber Eats補充，去年由於工會和外送員都有反映權益和薪酬保障等議題，因此Uber eats在併購案之前，就已和勞動部開會過，也希望能夠有所突破。

至於是否有計劃調漲運費，李佳穎表示，目前11月到12月對消費者還有許多優惠，明年才會正式拍板運費計畫。她提到，Uber Eat目前商家數和會員數都持續成長，也計畫拓展到不同鄉鎮區域。

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Uber Eats在台灣市場經營近8年，與全台18縣市、超過8萬家商家夥伴合作，根據Uber Eats 2024年消費者訂單數據調查，今年8月因屢傳高溫特報，成為Uber Eats全年訂單量最高月分，而單日收到最多訂單的日期，則是夏至之後的6月22日。

此外，辣味美食在台灣持續受歡迎，Uber Eats從2024年訂單中觀察到，不同時段、地區的辣食愛好者對於「辣」有不同的偏好，例如，深夜凌晨的宵夜時段是全台「加辣」高峰，而基隆、宜花東的添辣需求強勁，在南高屏則較少見。（編輯：林克倫）1131118